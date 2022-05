Cum poți scăpa de grăsimea din jurul abdomenului. Sunt câteva reguli esențiale care trebuie respectate

Stresul cauzează creșterea în greutate

Cortizolul este cunoscut ca principalul „hormon al stresului”, deși are o serie de roluri importante în organism. În perioadele tensionate sau stresante, cortizolul este eliberat. În timp ce creșterile mici sunt normale, nivelurile cronice ridicate de cortizol ar putea deveni o problemă. S-a demonstrat în cercetări că promovează supraalimentarea și creșterea apetitul, în special pentru alimentele bogate în zahăr și calorii.

Acest lucru poate duce la creșterea în greutate, precum și la anxietate, dureri de cap, probleme de somn și multe altele. Cortizolul crescut este legat și de rezistența la insulină. Insulina, un alt hormon vital, crește ca răspuns la stres sau la mâncare. Alte efecte secundare ale rezistenței la insulină sunt foamea și pofta de carbohidrați, exacerbând și mai mult problema.

Gestionarea stresului necesită timp și efort. Dar dacă este singurul lucru care îți lipsește atunci când încerci să alungi grăsimea de pe burtă, merită să încerci să scapi de el. În general, dacă doriți să pierdeți grăsimea de pe stomac, va trebui să vă uitați mai întâi la pierderea grăsimii din întregul corp.

Odihna ajută să elibereze grăsimea corporală, reducând pofta, ținându-ți apetitul sub control și oferindu-ți energia pentru a te mișca mai mult. Un studiu al Universității Columbia a constatat că atunci când oamenii sunt lipsiți de somn, ei mănâncă cu aproape 300 de calorii mai mult pe zi decât atunci când s-au odihnit adecvat.

„Zahărul provoacă eliberarea de insulină, care, la rândul său, încurajează organismul să stocheze grăsime în special în jurul mijlocului”, a spus un expert pentru The Sun. Insulina este produsă de organism pentru a introduce zahărul în celulele noastre. Dar prea mult zahăr este asociat cu creșterea în greutate, datorită tipului de alimente care declanșează prepararea acestuia.

Alcoolul trebuie eliminat

Dieteticianul de top Helen Bond a declarat pentru The Sun: „O dietă cu calorii controlate, ținând cont de proporțiile ghidului guvernamental Eatwell și exercițiile în tandem sunt cea mai bună modalitate de a reduce grăsimea corporală. Și pentru stimularea supremă a arderii grăsimilor, o combinație de exerciții aerobe și de întărire este mult mai eficientă. În fiecare săptămână, fă cel puțin 150 de minute de exerciții aerobice moderat intense și fă antrenamente de forță de cel puțin două ori pe săptămână.”

Cum poți scăpa de grăsimea din jurul abdomenului

Un studiu din 2012 de la Universitatea din Carolina a descoperit că, atunci când peste 1.000 de adulți care și-au crescut aportul de fibre cu 10 g pe zi, nivelul de grăsime abdominală a scăzut cu 3,7% – fără alte modificări ale dietei sau exerciții fizice. Puteți obține mai multe fibre dacă aveți alternative la cereale, pâine sau paste din grâu integral sau cereale integrale.

Fructele și legumele sunt bogate în fibre, la fel ca și legumele precum fasolea și lintea. Alcoolul este util doar pentru a ne distra – nu face deloc favoruri pentru sănătatea sau siluetele noastre.

Alcoolul are calorii, așa că atunci când este băut în cantități mari, acestea se adună. Mai ales când adăugați mixere – limonada, cola sau sucuri de fructe. „Alcoolul, în special băuturile carbogazoase dulci și berea fac aproape imposibil să pierzi grăsimea din stomac și stresează ficatul pentru a elimina toxinele”, a scris The Healthy Mummy, potrivit The Sun.