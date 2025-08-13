Politica Tradiția ardelenească și numirile la Hidroelectrica. Ministrul Energiei îi invită pe români să descopere obiceiurile locale







Ministrul Energiei, Bogdan Ivan, a retras nominalizarea lui Alin Ioan Demian pentru poziția de administrator provizoriu în Consiliul de Supraveghere al companiei Hidroelectrica. Decizia a fost luată în urma apariției în spațiul public a unor informații despre legătura de natură personală între cei doi, Demian fiind finul ministrului.

Ministrul Energiei, Bogdan Ivan, a venit noi lămuriri în ceea ce privește nominalizarea finului său în Consiliul de Supraveghere al Hidroelectrica. Propunerea lui Ioan Alin Demian, șef de cabinet al ministrului Energiei, a generat un val de reacții critice în spațiul public.

Bogdan Ivan a susținut că decizia a fost determinată de necesitatea completării rapide a unor posturi vacante în structurile de conducere ale companiilor de stat. Lipsa acestor numiri ar fi condus, potrivit ministrului, la blocarea unei tranșe de 240 de milioane de euro din partea Comisiei Europene, sumă ce trebuia virată în urmă cu aproximativ o lună și jumătate.

„Sunt mai multe posturi vacante în consiliile de administrație ale unor companii de stat din sectorul energetic. Pentru a permite funcționarea acestora, este necesară asigurarea unui număr minim de membri cu drept de vot. Legislația permite numiri temporare, pe o perioadă de două până la cinci luni, până la finalizarea procesului legal de selecție pentru mandate complete de patru ani”, a declarat Bogdan Ivan.

Ministrul Energiei a menționat că au fost demarate procedurile legale pentru ocuparea acestor funcții în regim permanent, însă, între timp, au apărut noi locuri vacante. Pentru a evita blocajele decizionale, au fost făcute propuneri temporare, inclusiv din rândul angajaților ministerului, dar și din afara instituției, cu respectarea condițiilor impuse de Agenția pentru Monitorizarea și Evaluarea Performanțelor Întreprinderilor Publice.

În contextul reacțiilor apărute în spațiul public și în urma unei discuții cu președintele interimar al PSD, Sorin Grindeanu, ministrul ar fi luat decizia de a reanaliza propunerea privind nominalizarea, potrivit unor surse politice.

Ministrul Bogdan Ivan a declarat că nu consideră problematic faptul că Ioan Alin Demian este finul său, menționând că are numeroși fini și că în zona Ardealului acest aspect face parte din tradiție: „Am zeci de fini. La mine în Ardeal o să vă invit să vedeți cum e tradiția acolo...”.

Ministrul Energiei, Bogdan Ivan, și-a exprimat încrederea în capacitatea lui Ioan Alin Demian de a ocupa un loc în Consiliul de Supraveghere al companiei Hidroelectrica. Oficialul susține că, deși Demian a ocupat anterior funcția de viceprimar în comuna Coșbuc, acesta deține cunoștințele necesare pentru a gestiona responsabilitățile noii poziții.

Potrivit ministrului, experiența lui Demian în relația cu administrațiile publice locale, atât din județul său, cât și din alte zone ale țării, îl recomandă pentru această funcție. Acesta ar înțelege în profunzime mecanismele de finanțare publică, relațiile cu președinții consiliilor județene și obstacolele întâmpinate în derularea programelor de investiții. „Înțelege administrația, urmărește proiectele și se implică activ în desfășurarea lor”, a punctat Bogdan Ivan în emisiunea „Bună, România”.

Ioan Alin Demian ocupă în prezent funcția de director de cabinet al ministrului Energiei. L-a însoțit pe Bogdan Ivan în capitală în 2023, când acesta a preluat portofoliul Ministerului Cercetării, Inovării și Digitalizării. La început, Demian a activat în calitate de consilier personal, ulterior fiind numit director de cabinet.

În trecut, a deținut funcții administrative la nivel local, printre care viceprimar și administrator public al comunei Coșbuc, precum și consilier județean. În plus, Demian este membru în Consiliile de Administrație ale Poștei Române și ale Societății Naționale de Radiocomunicații.

Recent, ministrul Energiei a semnalat o situație neobișnuită la Societatea de Administrare a Participațiilor în Energie (SAPE), unde membrii Consiliului de Administrație beneficiază de un „spor de femeie”, un bonus de 10% aplicat indiferent de gen, atâta vreme cât în consiliu este prezentă cel puțin o femeie. În acest context, ministrul a dispus trimiterea Corpului de Control pentru a investiga cazul.