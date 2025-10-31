EVZ Special

Cum inovează Enevo piața energiei: fotovoltaice, stocare și protecție cibernetică pentru infrastructura viitorului

Picătura de Business continuă seria dedicată inovației în energie și transformării digitale a sectorului. În cel mai recent episod, Sorin Andreiana discută cu Răzvan Copoiu, Deputy CEO ENEVO Group, despre noile direcții care definesc industria: stocarea energiei, integrarea software și securitatea cibernetică.

„Dacă anul trecut făceam fotovoltaice, anul acesta facem fotovoltaice + baterii,” spune Copoiu. „Nu mai avem proiecte fără componentă hibridă. Bateriile au ajuns la raport preț–performanță care echilibrează sistemul.” În execuție: „peste 300 MWh contractați – unele livrări încă din acest an.”

Modelul „one-stop”: „Nu doar construim parcuri. Oferim și SCADA dedicat, dispecerat, trading, O&M și cyber-security. Nimeni nu oferă all-in-one la acest nivel.” Rădăcina e în soft: „Am început ca firmă de inginerie software; integrăm orice producător în platformă și dăm control complet clientului.”

Viața bonelor filipineze în România, realitatea din casele angajatorilor: Am avut situații în care au fost înfometate
Adevărul despre prăbușirea României Mari, ororile Unității 731 și secretele lui Nicolae Militaru. Dezvăluiri incredibile în noul număr al revistei Evenimentul Istoric

Securitatea devine obligatorie: „NIS2 nu mai e recomandare, e obligatorie. Orice producător de energie trebuie să aibă monitorizare împotriva atacurilor.” Aici intră inovația ENEVO: „Am creat platforma SentryOT pentru cyber-security OT. Am semnat parteneriat cu DNSC; furnizăm log-uri anonimizate ca statul să înțeleagă tiparele de agresiune.”

De ce contează? „Echipamentele au devenit smart. Risc OT înseamnă comenzi care afectează semnale electrice. Nu e IT clasic.” Lecția rețelelor: „Blackout-ul din Spania arată cât de interconectată e energia și nevoia de reziliență.”

Diferența de piață: „Când alții vând echipamente, noi livrăm soluții… one stop, de la proiectare la exploatare.” Iar pe termen mediu: „După fotovoltaic + baterii, urmează dispecerat, software, servicii post-punere în funcțiune – acolo e terenul virgin.”

România se Retrage din Istorie
Pleacă Americanii! Vin Rușii?
Walter Mitty la Cotroceni sau triumful visului mediocru. Ipocrizia ca protocol social.

