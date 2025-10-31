Cum inovează Enevo piața energiei: fotovoltaice, stocare și protecție cibernetică pentru infrastructura viitorului

Picătura de Business continuă seria dedicată inovației în energie și transformării digitale a sectorului. În cel mai recent episod, Sorin Andreiana discută cu Răzvan Copoiu, Deputy CEO ENEVO Group, despre noile direcții care definesc industria: stocarea energiei, integrarea software și securitatea cibernetică.

„Dacă anul trecut făceam fotovoltaice, anul acesta facem fotovoltaice + baterii,” spune Copoiu. „Nu mai avem proiecte fără componentă hibridă. Bateriile au ajuns la raport preț–performanță care echilibrează sistemul.” În execuție: „peste 300 MWh contractați – unele livrări încă din acest an.”

Modelul „one-stop”: „Nu doar construim parcuri. Oferim și SCADA dedicat, dispecerat, trading, O&M și cyber-security. Nimeni nu oferă all-in-one la acest nivel.” Rădăcina e în soft: „Am început ca firmă de inginerie software; integrăm orice producător în platformă și dăm control complet clientului.”

Securitatea devine obligatorie: „NIS2 nu mai e recomandare, e obligatorie. Orice producător de energie trebuie să aibă monitorizare împotriva atacurilor.” Aici intră inovația ENEVO: „Am creat platforma SentryOT pentru cyber-security OT. Am semnat parteneriat cu DNSC; furnizăm log-uri anonimizate ca statul să înțeleagă tiparele de agresiune.”

De ce contează? „Echipamentele au devenit smart. Risc OT înseamnă comenzi care afectează semnale electrice. Nu e IT clasic.” Lecția rețelelor: „Blackout-ul din Spania arată cât de interconectată e energia și nevoia de reziliență.”

Diferența de piață: „Când alții vând echipamente, noi livrăm soluții… one stop, de la proiectare la exploatare.” Iar pe termen mediu: „După fotovoltaic + baterii, urmează dispecerat, software, servicii post-punere în funcțiune – acolo e terenul virgin.”