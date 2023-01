Cum a reușit Micutzu să slăbească 50 de kilograme. Comediantul a dezvăluit ce dietă a urmat

Cosmin Nedelcu este cunoscut de cele mai multe persoane sub numele de Micutzu. El a participat la mai multe emisiuni de televiziune, dar a și jucat în filme românești. De-a lunul anilor, bărbatul în vârstă de 37 de ani s-a confruntat cu problema kilogramelor în plus. Comediantul le-a spus fanilor ce strategie a avut pentru a pierde în greutate.

Micutzu cântărea în urmă cu trei ani aproximativ 170 de kilograme. Acest lucru a reprezentat un semnal de alarmă pentru bărbat și a decis că trebuie să facă ceva în acst sens. Comediantul a început o dietă în timpul căreia a renunțat să mai consume anumite alimente. „Am slăbit pornind de la grija pentru sănătate. Când ai aproape 170 kg… Ajungi ușor la cifra asta pentru că nu îți dai seama în momentul în care te îngrași că prinzi proporții, mai ales că îmi blocam în minte faptul că mă îngraș”.

Cum a reușit Micutzu să slăbească

Micutzu a dezvăluit că primul pas în dieta sa a fost să renunțe la carne și carbohidrați. „Am început cu chestii mici. Nu am mai mâncat carne foarte des, am avut o pauză de opt luni. A contribuit foarte mult. Iar apoi clasicul fără carbohidrați”, a declarat Micutzu. Bărbatul a continuat prin a spune că, în urmă cu trei ani, avea un stil de viață dezornat și că era depedent de mâncare. „Doar mâncarea a scăpat de sub control. Dar seara rupeam când venea vorba de mâncare. Era pe genul «Mănâncă, mă, să fii sănătos!»”.

Micutzu este cunoscut pentru show-urile sale de stand-up. Pe lângă aceste lucruri, el a făcut parte și din mai multe seriale și filme. Micutzu reușește să umple sălile de spectacol de aproximativ 17 ani. De-a lungul timpului, comediantul a apărut și în mai multe show-uri de divertisment. Printre acestea se numără „Băieți de oraș” și „În Puii Mei”, unde a colaborat cu Mihai Bendeac, notează Wowbiz.ro.