Cum a reușit Fuego să slăbească 30 de kilograme. Care este secretul dietei sale

Paul Surugiu, cunoscut mai ales la Fuego, este unul dintre cei mai îndrăgiți artiști din România. Colindele sale, dar și melodiile de dragoste au cucerit inimile a milioane de români.

Artistul a mărturisit că a avut mari probleme cu greutatea. Ajunsese la 115 kilograme și nu se simțea deloc bine, nici fizic și nici psihic. A reușit însă să slăbească 30 de kilograme și spune că dieta sa nu este una dificilă.

Dietă simplă

Într-o vizită la Chișinău a avut parte și de o surpriză atunci când le-a mărturisit unor elevi că este la cură de slăbire. „Am fost în Republica Moldova la Chișinău și am participat la câteva evenimente aici. M-am simțit foarte bine. Dar de ce am spus asta? Pentru că elevii au aflat că sunt la cură de slăbire și mi-au oferit două coșuri cu mere verzi.

Ei au auzit că mănânc mere verzi. Eu am avut 115 kilograme acum un an și jumătate. Am încercat să țin o cură de slăbire și să mănânc sănătos în primul rând.

Cât mai puțin dulce, fără pâine, fără făinoase și cât mai mult produse bio. Eu am un program încărcat, dar încerc să fiu un om echilibrat„, a declarat Fuego.

Secretul de la micul dejun

Artistul spune că marele său secret este micul dejun. Atunci bea două căni cu apă și mănâncă cereale „Dimineața când mă trezesc beau două căni pline cu apă plată. Aceasta trebuie să fie cât mai naturală, dacă se poate apă de izvor.

După care mânânc tot felul de cereale. Unele sunt cu câteva fructe confiate de pădure. Au un gust bun și puțin zahăr.

Practic mănânc cereale cu lapte de ovăz care are un gust fabulos. Această masă îmi ține de foame cinci ore“, a mai spus Fuego.

Boală genetică

Artistul spune că are mare grijă de sănătatea sa, mai ales după ce a aflat că suferă de o boală genetică pe care a moștenit-o din familie. Afecțiunea i-a curmat viața tatălui său.

„Cel mai greu moment al vieţii mele a fost pierderea tatălui. A fost un infarct şi s-a terminat totul foarte repede. Tata a plecat în două minute“, a mai spus artistul, potrivit Antena 3.