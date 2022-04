Fuego a fost la un pas de moarte. Doar o minune l-a salvat. Drama uriaşă prin care a trecut vedeta

Fuego, pe numele său real Paul Surugiu, este unul dintre cei mai apreciați și ascultați artiștii din România. Chiar dacă este mereu cu zâmbetul pe buze, vedeta recunoaște că a trecut prin momente care i-au marcat viața. Fuego a acceptat să vorbească în cadrul unui interviu despre cele mai dificile clipe. De curând, artistul a fost la un pas să-și piardă viața într-un accident cumplit.

Un motociclist a adormit și a intrat direct în mașina cântărețului. Acesta a avut prezență de spirit și a reușit în ultima clipă să evite o tragedie.

Am avut nu de multă vreme, când am făcut un soi de accident pe autostradă, spre mare, nevinovat fiind. Un motociclist a ațipit la volan și a intrat frontal în mine, cu peste 200 de km/oră, eu neavând viteză. Am reușit să țin volanul drept, nu am frânat şi așa am evitat o mare tragedie! Din fericire, nici motociclistul, ca printr-o minune, nu a pățit nimic. În general, depășesc momentele grele şi reușesc să găsesc soluții pentru orice!, a declarat Fuego pentru OK Magazine.