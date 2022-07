Fuego a strâns o avere impresionantă în 30 de ani de carieră. Pe ce investiții a pariat artistul

Fuego, Paul Surugiu pe numele lui real, a fost și este unul dintre artiștii importanți din România. El are o carieră în lumea muzicală de mai bine de trei decenii, iar banii s-au adunat de la an la an. Cu toate astea, vedeta a declarat că ține de averea sa și că nu investește în lucruri neserioase.

Anul acesta sunt la modă investițiile în imobiliare în Dubai, dar Fuego a declarat că preferă să își păstreze banii munciți pentru altceva. „E o perioadă complicată, în care nu știu dacă e cazul de investiții majore, astfel că n-am în plan nici o investiție. Mai ales una extravagantă, cu Dubai sau alte zone exotice. Nu sunt tentat să devin proprietar într-o zonă pe care nu o cunosc bine și pe care nu o pot analiza cu atenție. Eu nu sunt un om extravagant, nu am astfel de atitudine și nu mă arunc cu capul înainte fără să gândesc înainte. Investițiile mele, în ani, au fost bine gândite și temperate.

Nu-mi permit, la cât muncesc și am muncit, să arunc banii în neant, pe fereastră, într-o zona pe care nu o știu. Asta nu înseamnă că nu e în regulă! Nu mi-aș lua o casă în altă țară. Dacă vreau să vizitez orice loc din lumea asta mare, mă sui în avion și merg acolo. Nu am nevoie de o proprietate care să mă lege de un loc sau de o investiție care să fie vulnerabilă! Dar îi felicit pe cei care au acest curaj de care eu nu dispun”, a declarat artistul.

Marea pasiune a lui Fuego

Pe lângă muzică, Fuego a recunoscut că investește foarte mulți bani într-o altă pasiune, arta. Vedeta adoră să picteze și urmează să aibă mai multe expoziții.

„Iubesc arta plastică în toate formele ei și încerc să fac și bine prin ceea ce pictez eu. Tablourile mele se vând și din fondurile obținute, sprijin tinerii artiști. În toamnă voi avea vreo trei expoziții în țară și sunt fericit tare că îmi ies și că pasiunea aceasta a ajuns la un anumit nivel, de mai bine de șapte ani, prin care îmi pot împlini o vocație și pot ajuta.

Tablourile mele au ajuns și în străinătate și e o mare satisfacție să știi că opera ta desăvârșește un spațiu. Cât despre mine, una dintre cele mai mari pasiuni este cea a colecționatului. Sunt un împătimit colecționar și da, uneori am și exagerat cu achiziții sau investiții. Am și tablouri mai valoroase și altele mai puțin valoroase. Mi-am spus la un moment dat că tot ce strâng, economisesc din munca mea, după plata tuturor datoriilor și a impozitelor, trebuie să investesc în sufletul meu”, a recunoscut Paul Surugiu pentru Click.