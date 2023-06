Cum a reușit Adrian Daminescu să se vindece de cancerul la plămâni. Sfaturile artistului pentru bolnavii din România

Adrian Daminescu, în vârstă de 66 de ani, a mărturisit la începutul acestui an că se confruntă cu probleme grave de sănătate. La doar o lună distanță de la acest anunț, artistul a urcat pe scenă vizibil afectat de boala sa. Cântărețul a participat, în luna martie, la inaugurarea Casei de Cultură „Doamna Chiajna”, din localitatea cu același nume, din județul Ilfov.

Au trecut trei luni de la acel moment, iar artistul se simte din ce în ce mai bine. Adrian Daminescu a mărturisit că, în ultimii doi ani, și-a dorit foarte mult să iasă din casă, dar nu avea energia necesară. Mai mult decât atât, artistul vrea să revină la una dintre pasiunile sale acum că s-a vindecat de cancerul la plămâni. Daminescu abia așteaptă să meargă la o pescuit.

„Cum am fost bolnav vreo doi ani de zile, nu am putut să ies din casă. Și abia așteptam momentul, să îmi revin. Nici nu aveam energia respectivă, ca să pot să ies afară. Eram ușor legumă. Acum am început să îmi recapăt musculatura, ca în orice boală de genul acesta, care te trântește la pământ de nu te vezi. Am reușit să-mi pun musculatura înapoi și să-mi recreez rezistența necesară pentru a putea trăi”, a declarat artistul.

Cum a reușit Adrian Daminescu să se vindece de cancer

Cântărețul a mai adăugat că a trecut printr-o perioadă foarte grea în ultimii doi ani. El a mărturisit că a avut mereu un stil de viață sănătos, dar profesia de artist vine și cu multe probleme. Din cauza oboselii și stresului acumulat de-a lungul timpului, starea de sănătate a lui Adrian Daminescu s-a deteriorat treptat. Artistul a dezvăluit cum a reușit să se vindece de cancerul la plămâni în doar doi ani.

„Am scăpat de boală. Am avut noroc și de niște medici extraordinari. Eu abia reușeam să mă scol din pat, dar îmi puneam halatul alb, eșarfă și o țigară electronică și ieșeam pe hol cu bolnavii și le făceamcședințe existențiale. Moartea face parte din viață, dar nu trebuie să ne gândim la ea, trebuie să avem alte idealuri”, a mai spus celebrul cântăreț pentru Fanatik.

Adrian Daminescu a mai adăugat că nu a vrut să se retragă din viața publică chiar dacă suferea de cancer. Totuși, a preferat să rămână discret și să nu spună cu ce probleme se confruntă. Artistul i-a îndemnat pe toți cei care se confruntă cu probleme de sănătate să aibă credință în Dumnezeu. „Vindecarea și chiar și boala vin de la cap. Toți tâmpiții ăștia te otrăvesc cu pozele și cu ce scrie pe pachetul de țigări. Eu și acum fumez, asta simt să fac. Boala te învinge dacă crezi în ea”, a declarat artistul la începutul acestui an.