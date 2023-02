Adrian Daminescu, probleme grave de sănătate. „Boala te învinge dacă crezi în ea”

Adrian Daminescu are o carieră de peste patru decenii în muzică. În ultima vreme, a fost văzut foarte rar în public și a renunțat la mai multe proiecte importante. Artistul, în vârstă de 66 de ani, a fost mereu discret în ceea ce privește viața personală, dar a explicat de ce s-a retras din lumina reflectoarelor.

Boală gravă

Adrian Daminescu a mărturisit că suferă de o boală gravă, respectiv cancer pulmonar. Artistul se află acum sub tratament, dar are nevoie de o lungă perioadă de recuperare. El spune că boala este sub control.

„Acum sunt bine. Am cancer la plămâni. Mă voi întoarce pe scenă, nu am renunțat. Acum am însă o perioadă de post tratament, în care trebuie să stau mai cuminte”, a spus Adrian Daminescu.

Artisul spune că nu a putut să renunțe la fumat, un viciu pe care îl are încă din tinerețe, chiar dacă medicii l-au sfătuit să facă acest lucru.

„Vindecarea și chiar și boala vin de la cap. Toți tâmpiții ăștia te otrăvesc cu pozele și cu ce scrie pe pachetul de țigări. Eu și acum fumez, asta simt să fac. Boala te învinge dacă crezi în ea”, a mai declarat Adrian Daminescu pentru impact.ro.

Depresie puternică

Adrian Daminescu s-a lansat în muzică în anii 80 și a câștigat de trei ori Festivalul de la Mamaia. Dacă în carieră a avut mare succes, artistul recunoaște că a suferit mult în viața personală. A fost chiar la un pas să se sinucidă atunci când prima soție l-a părăsit și a plecat în America cu fiica lor. Adrian Daminescu a făcut atunci o depresie puternică. Actuala soție a fost cea care l-a salvat.

„În 2005, cand am cunoscut-o pe Dana, m-am schimbat foarte mult. Umblam în nori, eram artist. Dacă nu era ea, eram acum lângă Mădălina Manole. Ea m-a învăţat tot, m-a învăţat să văd oamenii, să-i simt, să fiu cu picioarele pe pământ. Iubirea este echilibrul în familie. Deşi e femeie, nu m-am certat de foarte multe ori cu ea”, a mai spus Adrian Daminescu,