Cabral se va retrage din viața publică. Prezentatorul TV a făcut anunțul pe blogul său

Pe Facebook, Cabral a postat un mesaj de adio din viața publică. Încă nu se știe la ce nivel va renunța la proiectele sale, dacă doar la câteva dintre ele sau la toate. Prezentatorul TV se declară obosit și spune că simte nevoia să fie mai mult alături de copii.

Pe blogul personal, cabral.ro, acesta a a scris că simte nevoia să ia o pauză, să se bucure puțin de cei dragi, de copii și de familie, după 25 de ani de când muncește în televiziune.

„Am obosit. O să mă opresc”

„Am calendarul înroșit tot, sunt toate aliniate atât de strâns, bine grupate între ele de juri că-s cărămizi, nu ore, zile și ani din viața unui om. Am obosit. O să mă opresc. Puțin… puțin mai mult. Nu știu… Muncesc de la 17 ani neîntrerupt. Într-un ritm de om nebun. În meseria mea am 25 de ani pe post. Cu pauze minime, cu două sau chiar trei proiecte în difuzare în același timp, ba chiar și cu emisiuni diferite difuzate simultan pe trei posturi diferite.

Am încercat în fiecare minut să învăț, să fiu mai bun, să respect, să fac bine.

Nu știu cat am reușit, dar știu că am încercat. Doar că eu… Eu… o să fiu p-aci, la sud de București, cu copiii mei, cu Andreea, cu Artemis, cu ai mei, cu toți ai mei”, a scris Cabral pe blogul său.

Cu ce s-a ocupat Cabral înainte de a ajunge prezentator TV?

Să ajungi sus este extrem de greu și necesită multă muncă. Simpaticul prezentator TV știe extrem de bine ce înseamnă munca de jos, dar și neajunsurile vieții. Înainte de a intra în lumea captivantă a reflectoarelor, acesta a muncit la moloz, pe șantier și a descărcat tiruri. În cele din urmă, în anul 2000, norocul i-a surâs și a reușit să ajungă prezentator TV la un post de televiziune, alături de Nadine.

„Am descărcat TIR-uri cu cârca, am cărat moloz pe șantier, am schimbat roți, am sudat garduri, am fost paznic de noapte… am făcut orice mi-a venit la îndemână pentru a crește, pentru a mai face un pas.

Am avut încredere că pot. Și nu m-am oprit. Nu m-am dat bătut. N-am ascultat de «nu poți» și nici de «n-ai cum»”, a mai scris Cabral în postarea de pe blog.