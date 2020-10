Duminică, Marcel Ciolacu și alți lideri din PSD au fost în centrul unui scandal, după ce în spațiul public au apărut imagini în care aceștia au fost surprinși la masa unui restaurant, fără a respecta măsurile de distanțare socială.

„Eram cazată cu un grup de prieteni în acea unitate. Nouă ni s-a impus să respectăm regulile de distanțare, nu am avut voie să stăm 7 la masă. Unul din chelneri ne-a spus că la 6 vine șeful și nu avem voie. Am stat la două mese. În timpul ăsta, au apărut Ciolacu și Romașcanu. Pe urmă li s-a făcut o masă specială afară, pentru 10 persoane. Erau afară, la o singură masă. Dintre persoanele participante am recunoscut pe Ciolacu, Tudose și pe Romașcanu”, a povestit, la Realitatea PLUS, o tânăra, martoră la întâlnirea de taină a PSD.

Noi am avut parte de un tratament total diferit

„În jur de ora 7.30-8.00, petrecerea s-a mutat la interior. Persoanele, în cele din urmă, erau în jur de 12, contrar a ce a declarat Romașcanu în presă, erau toți la aceeași masă. Au venit pe rând, s-au înmulțit pe urmă”, a adăugat tânăra.

„Nu eram acolo pentru că deja angajații unității trăseseră draperiile, au închis ușa, o parte din lumini erau stinse. Nu știu la ce oră a venit poliția. Noi am avut parte de un tratament total diferit în acel restaurant”, a mai spus tânăra, întrebată despre reacția liderilor PSD la momentul sosirii poliției.

„Nu pot spune că am auzit foarte multe în afară de discuția despre data alegerilor, despre posibilitatea de amânare a alegerilor. Ei încercau să fie destul de discreți. Era o discuție în contradictoriu, că trebuie să se ferească mai mult că ar putea să fie văzuți împreună. Unii spuneau că dacă îi vede cineva, ce are să se întâmple?”, a mai adăugat femeia, întrebată despre subiectul discuției liderilor PSD.