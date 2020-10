Sâmbătă seara, președintele PSD, Marcel Ciolacu, a fost surpins într-un restaurant din Buzău, la o masă alături de alte 11 persoane, încălcând normele de distanțare.

La masă, lângă Ciolacu, se afla și fostul premier Mihai Tudose, potrivit Realitatea Plus.

Marcel Ciolacu a fost contactat de IPJ Buzău pentru a pune la dispoziția autorităților datele celor prezenți la masă. Toate persoanele de la masă urmează să primească amenzi, precum și patronul localului, dar și un ospătar.

Purtătorul de cuvânt al PSD, Lucian Romașcanu, a confirmat întâlnirea. „Noi ne-am întâlnit… Am fost trei grupuri la trei mese. Poza este făcută când ne-am așezat toți la o masă. Lucrurile nu au fost așa cum au fost prezentate. Am stat trei grupuri la trei mese. 30 de secunde, un minut, am alăturat mesele. Furnizorul acestei fotografii… a sunat la 112. A venit un echipaj de poliție. Atâta timp cât a fost echipajul… Au venit, s-au lămurit. Deci, dacă era de sancționat, ar fi fost sancțiune”, a mai explicat Lucian Romașcanu, în intervenția telefonică de la Realitatea PLUS.

Marcel Ciolacu a ajuns pe mâna Poliției. Reacția IPJ Buzău

Pe de altă parte, IPJ a transmis că efectuează o anchetă în această situație și că au fost deja sancționate trei reprezentanți ai localului.

„În urma unor sesizări, cu privire la eventuale încălcări ale normelor sanitare în vigoare în incinta unei unități turistice din județul Buzău, un echipaj de poliție s-a deplasat la locația indicată, pentru a face verificări în sensul celor sesizate și pentru a lua măsurile legale în situația confirmării celor semnalate. La momentul sosirii la adresă, polițiștii au constatat că în interiorul incintei se aflau 3 persoane și alte 3 erau în afara spațiului închis. S-a constatat că parte din personal nu respecta întocmai măsurile de protecție individuală.

Astfel, au fost aplicate trei sancțiuni contravenționale, conform Legii nr. 55/2020 privind privind unele măsuri pentru prevenirea și combaterea efectelor pandemiei de COVID-19. Având în vedere și imaginile apărute în spațiul public, polițiștii continuă verificările pentru a stabili cu exactitate derularea activităților la locația operatorului economic și dispunerea măsurilor legale care se impun”, a transmis IPJ Buzău. Potrivit datelor prezentate de Realitatea Plus, la sosirea echipajului poliției, grupul surpins în imagine nu se mai afla la masă.

Normele încălcate de Ciolacu

Imaginea care arată cum grupul în care se află Marcel Ciolcu încalcă normele sanitare a fost suprinsă în restaurantul „Țara Luanei” din Sărata Monteoru.

Potrivit art. 6, alin 5, este permisa participarea a maximum 6 persoane la o masă, dacă sunt din familii diferite, și cu respectarea măsurilor de protecție sanitară stabilite prin ordin comun al ministrului sănătății, ministrului economiei, energiei și mediului de afaceri și al președintelui Autorității Naționale Sanitare Veterinare și pentru Siguranța Alimentelor, emis în temeiul art. 71 alin. (2) din Legea nr. 55/2020, cu modificările și completările ulterioare.

Legea 55/2020 prevede si anumite sanctiuni pentru nerespectarea regulilor, și anume de amenzi de până la 2.000 de lei, potrivit art. 65 lit. h.Prima reacție din PSD după difuzarea fotografiei, la Realitatea PLUS, cu președintele partidului, Marcel Ciolacu, surprins încălcând regulile de protecție împotriva coronavirusului, a venit din partea purtătorului de cuvânt. Lucian Romașcanu a declarat sâmbătă seara, la Realitatea PLUS, că „lucrurile nu au stat chiar așa” cum se observă în fotografie. Totodată, acesta a menționat că regretă incidentul și că mesajul pentru populație este să se respecte regulile de protecție date de autorități pentru împiedicarea răspândirii coronavirusului.