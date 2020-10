Senatorul Şerban Nicolae a anunţat că își dă demisia din PSD deoarece actuala conducere a partidului nu l-a trecut pe listele de candidați la alegerile parlamentare.

Senatorul Șerban Nicolae a hotărât să renunțe la carnetul de membru al PSD ca urmare a deciziei conducerii social-democrată de a-l scoate de pe listele de candidați pentru viitoarele alegeri parlamentare. Fostul preşedinte al Comisiei Juridice din Senat, Șerban Nicolae a fost unul dintre cei mai aprigi susținători ai inițiativelor legislative privind grațierea și amnistia față de unele fapte de corupție.

Din acest motiv, dat fiind că a fost un „soldat credincios”al partidului, actualul senator consideră că ar fi trebuit recompensat de actuala conducere a PSD pentru activitatea parlamentară.

„Am trecut și prin intemperii, și prin seisme, și prin evenimente mai contondente, mereu am fost alături de partid. Am fost izgonit de unii care veniseră ca oaspeți și se descălțau la ușă. Acțiunile mele din actuala legislatură, toată prestația mea publică ca parlamentar ar fi trebuit să fie recompensată, eu tot ce am făcut, am făcut în beneficiul electoratului”, a declarat Șerban Nicolae după ce și-a înaintat demisia conform România TV.

Senatorul PSD compară retragerea sa de pe listele de parlamentari ale partidului cu scoaterea lui Gheorghe Hagi din echipa națională, la cererea adversarilor.

„Faptul că sunt contestat cu atâta vehemență de adversarii politici asta spune totul. Este ca și cum, la Mondialul din 94, România îl scotea pe Hagi din echipă pentru că așa cereau adversarele”, a mai spus Șerban Nicolae.

Va candida la ecologiști

Potrivit unor surse politice, senatorul Şerban Nicolae va candida la alegerile parlamentare pe listele Partidului Ecologist, la fel ca și Cătălin Rădulescu – deputatul Mitralieră – care, de asemenea, nu a mai prins un loc eligibil la PSD. Cei doi nu se mai află în grațiile actualei conduceri a PSD și, în special a președintelui Marcel Ciolacu.

Senatorul Şerban Nicolae este autorul mai multor declarații controversate, care au inflamat spațiul public. Astfel, în anul 2018 acesta afirma într-un interviu persoanele corupte nu ar trebui arestate deoarece acest lucru ar reprezenta un „abuz” și o formă de „răzbunare”.