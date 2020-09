Conform Antena 3, care a anunțat demisia lui Nicolae, acesta le-a scris colegilor pe un forum intern că nu mai vede nicio justificare pentru amânarea alegerii președintelui Senatului, având în vedere că de marți a început o nouă sesiune parlamentară ordinară, iar Robert Cazanciuc rămâne președinte interimar. Nominalizarea finală trebuie aprobată de CExN al PSD, actualul Consiliu Politic Național, însă de când s-a schimbat conducerea partidului, Șerban Nicolae se simte marginalizat.

Luni, senatorul PSD, care a contribuit la textul moțiunii de cenzură la adresa Guvernului Orban, scria pe pagina de facebook că eșecul moțiunii este „o mare și nescuzabilă rușine”.

Aflat în conflict deschis cu Marcel Ciolacu, preşedintele PSD, senatorul social- democrat şi-a dat demisia după ce Partidul Social Democrat nu a reuşit să adune cvorumul la moţiunea de cenzură de luni.

Controlul Comisiei Juridice este esenţial în orice proces de modificare a legislaţiei penale sau referitoare la organizarea sistemului judiciar, iar Şerban Nicolae s-a remarcat prin zeci de iniţiative care au avut scopul de a slăbi independenţa justitiţiei.

Șerban Nicolae, un apropiat al fostului șef al PSD, Liviu Dragnea, s-a făcut remarcat la conducerea Comisiei Juridice prin inițiativele care au vizat îngrădirea independenței justiției prin schimbările aduse organizării sistemului judiciar.

Eşecul moţiunii de cenzută aruncă în aer PSD

Demersul PSD de demitere în Parlament a Guvernului Orban a fost dejucat chiar de către parlamentari ai Partidului Social Democrat, care, după ce au invocat diferite motive, nu au mai participat la dezbaterea și votul moțiunii de cenzură.

Este vorba despre cinci parlamentari. Trei dintre aceștia și-au anunțat colegii că sunt bolnavi, iar alți 2 nu au mai răspuns la telefoane.

PSD are 193 de senatori și deputați, PRO România are 24, ALDE are 7 parlamentari, iar noul partid al lui Dan Voiculescu, PPUSL, are 9 parlamentari. În total se puteau aduna 233 de de voturi, adică fix numărul minim necesar pentru adoptarea moțiunii de cenzură și demiterea Guvernului Orban.