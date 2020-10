La masă, pe lângă Marcel Ciolacu, erau 11 persoane, printre care și fostul premier al României, Mihai Tudose.

După apariția imaginilor, purtătorul de cuvânt al PSD, Lucian Romașcanu, a declarat că au fost trei grupuri la trei mese, că poza e făcută când s-au aşezat toţi la masă pentru scurt timp, şi că în urma apelului la 112 făcut de cel care a făcut fotografia, a venit şi poliţia, care nu a constatat nereguli.

„Noi ne-am întâlnit… Am fost trei grupuri la trei mese. Poza este făcută când ne-am așezat toți la o masă. Lucrurile nu au fost așa cum au fost prezentate. Am stat trei grupuri la trei mese. 30 de secunde, un minut, am alăturat mesele. Furnizorul acestei fotografii… a sunat la 112. A venit un echipaj de poliție. Atâta timp cât a fost echipajul… Au venit, s-au lămurit. Deci, dacă era de sancționat, ar fi fost sancțiune”, a mai explicat Lucian Romașcanu, în intervenția telefonică de la Realitatea PLUS.

Romașcanu a mai spus că regretă acest incident şi că îndemnul pentru populaţie este să se respecte regulile de protecţie date de autorităţi pentru împiedicarea răspândirii coronavirusului.

La sosirea polițiștilor la restaurant, grupul se dispersase, însă Marcel Ciolacu a fost contactat de IPJ Buzău pentru a pune la dispoziția autorităților datele celor care au fost prezenți la masă.

Marcel Ciolacu, invitat să spună numele comesenilor

De altfel, IPJ Buzău a confirmat faptul că efectuează o anchetă în această situație și că au fost deja sancționate trei reprezentanți ai localului.

„În urma unor sesizări, cu privire la eventuale încălcări ale normelor sanitare în vigoare în incinta unei unități turistice din județul Buzău, un echipaj de poliție s-a deplasat la locația indicată, pentru a face verificări în sensul celor sesizate și pentru a lua măsurile legale în situația confirmării celor semnalate. La momentul sosirii la adresă, polițiștii au constatat că în interiorul incintei se aflau 3 persoane și alte 3 erau în afara spațiului închis. S-a constatat că parte din personal nu respecta întocmai măsurile de protecție individuală.

Astfel, au fost aplicate trei sancțiuni contravenționale, conform Legii nr. 55/2020 privind privind unele măsuri pentru prevenirea și combaterea efectelor pandemiei de COVID-19. Având în vedere și imaginile apărute în spațiul public, polițiștii continuă verificările pentru a stabili cu exactitate derularea activităților la locația operatorului economic și dispunerea măsurilor legale care se impun”, a transmis IPJ Buzău.