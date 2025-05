Politica Crin Antonescu, surprins cu un mesaj din PSD







Sorin Grindeanu, prim-vicepreședintele PSD și ministrul Transporturilor, a distribuit pe Facebook o postare a fostului candidat la președinție Crin Antonescu, în care critică situația actuală.

Grindeanu admiră consecvența lui Antonescu

În postarea lui Antonescu, pe care a distribuit-o Grindeanu, acesta își exprimă opinia despre opțiunile de vot pentru turul al doilea al alegerilor prezidențiale și oferă recomandări. Grindeanu a menționat că admiră și va continua să admire consecvența lui Antonescu.

„O onoare şi o plăcere a fost să parcurg alături de Crin Antonescu întreg acest drum. Am admirat şi voi admira întotdeuna consecvenţa lui! Românii merită cu adevărat respectul întregii clase politice. Cu toţii vom alege liber şi în deplină cunoştinţă de cauză. Pentru că alegerile sunt, în primul rând, despre libertate!”, a postat liderul PSD.

Grindeanu: A fi liber este singurul mod de a trăi într-o democraţie cu adevărat

În opinia ministrului Transportului, a fi liber înseamnă nu numai responsabilitate, dar mai ales curaj.

„Este singurul mod de a trăi într-o democraţie cu adevărat”, declară Sorin Grindeanu, redistribuind postarea lui Antonescu, fost candidat la Președinție din partea coaliției PSD-PNL-UDMR, care a ocupat locul al treilea la alegerile prezidențiale de duminică, ratând astfel accesul în finala din 18 mai.

Antonescu nu vrea să fie constrâns

Crin Antonescu, fostul candidat al alianței PSD-PNL-UDMR la alegerile prezidențiale, a afirmat într-una dintre postările sale că nu vrea să fie constrâns să participe la o mobilizare generală. El a subliniat că are propria sa opțiune, alegând între „demagogi de joasă speță care amenință să distrugă România mea și securiști (aceiași, plus dl. Nicușor, o nouă apariție)”.

«Azi, în deplină linişte sufletească, aleg liber. Am plecat 10 ani, n-am cerut şi n-am luat nimic de la „sistem”. Am venit când mi s-a spus că ar fi nevoie de mine. Chiar era. Oamenii au crezut altfel. Respect. Dar am dreptul să nu fiu luat în turmă pentru o nouă «salvare» a ţării.

Între demagogi de joasă speţă care urmează să distrugă România mea şi securistoizii (aceiaşi + dl. Nicuşor, new entry) care – ajutaţi la „hei-rup” de atâţia oameni de bună credinţă – o distrug de 20 de ani, am propria mea alegere. Dar e a mea.

Nu mă luaţi voi cu arcanul mobilizării generale. Fiţi liniştiţi, prietenii mei, atâţia câţi veţi fi. Vom vorbi ca oamenii. Liberi, nu captivi în stupiditatea propagandei», a postat Crin Antonescu, pe Facebook, miercuri seară.

Antonescu și-a declarat indirect optiunea de vot

El a mai menționat, cu ironie, că adevărul se schimbă rapid și că, dacă voturile PSD s-ar îndrepta spre el, ar reprezenta „stagnare și sistem”, în timp ce, dacă acestea merg către Nicușor Dan , ar însemna „stabilitate și salvarea țării”.

«Dacă voturile PSD veneau spre mine, însemnau stagnare şi „sistem”. Dacă ar merge la dl. Dan, ar fi bune, ar fi stabilitate şi mobilizare întru „salvarea ţării”. Dacă trebuie să mai „salvăm” ţara, încă o dată (a câta?), cot la cot cu Băsescu, cu Pleşu, cu „m**e PSD” în primul tur şi cu „săriţi PSD” în turul 2, o salvăm», a mai adăugat Crin Antonescu.

Partidul Național Liberal (PNL), care a fost condus anterior de Antonescu, și-a declarat sprijinul pentru candidatul independent Nicușor Dan în turul al doilea al alegerilor prezidențiale. În contrast, PSD nu a făcut nicio recomandare în acest sens.