Politica Crin Antonescu a ieșit cu un mesaj tăios după alegerile pierdute: N-am cerut nimic







Crin Antonescu, candidatul susținut de coaliția PSD-PNL-UDMR la alegerile prezidențiale, a transmis miercuri seară, pe Facebook, un mesaj amplu în care își exprimă dezamăgirea față de direcția politică actuală, dar și față de apelurile publice pentru mobilizare în turul al doilea.

În postarea sa, Antonescu afirmă că refuză să fie parte a unei noi „mobilizări generale”, subliniind că își păstrează dreptul la alegere personală, departe de ceea ce numește „demagogi de joasă speță” și „securistoizi”.

„Azi, în deplină linişte sufletească, aleg liber. Am plecat 10 ani, n-am cerut şi n-am luat nimic de la 'sistem'. Am venit când mi s-a spus că ar fi nevoie de mine. Chiar era. Oamenii au crezut altfel. Respect. Dar am dreptul să nu fiu luat în turmă pentru o nouă «salvare» a ţării”, a scris Crin Antonescu.

Acesta a adăugat că între cele două opțiuni electorale rămase – pe care le critică dur – preferă să aleagă pe cont propriu, fără presiuni sau apeluri publice:

„Între demagogi de joasă speţă care urmează să distrugă România mea şi securistoizii (aceiaşi + dl. Nicuşor, new entry) care – ajutaţi la 'hei-rup' de atâţia oameni de bună credinţă – o distrug de 20 de ani, am propria mea alegere. Dar e a mea. Nu mă luaţi voi cu arcanul mobilizării generale.”

Fostul lider liberal a transmis și un mesaj către cei care l-au sprijinit sau i-au fost aproape în perioada campaniei, subliniind că va continua să vorbească „liber, nu captiv în stupiditatea propagandei”.

Asumarea înfrângerii din turul întâi

Crin Antonescu a declarat că nu caută vinovați pentru rezultatul slab obținut în primul tur al alegerilor prezidențiale și își asumă întreaga responsabilitate pentru pierdere. În opinia sa, rezultatul reflectă exact mesajul transmis electoratului:

„Alegerile, în turul 1, le-am pierdut eu. Am spus – şi eu nu îmi schimb principiile de la un tur la altul – că alegerile le vom câştiga împreună (coaliţie, partide etc.) sau le voi pierde singur. Zis şi făcut. Eu am pierdut alegerile.”

În acest context, Antonescu le-a cerut susținătorilor să nu caute explicații externe, precum presupuse trădări sau lipsa mobilizării partidelor care l-au susținut:

„Nu mai căutaţi trădări, incapacitate de mobilizare etc. Au fost, desigur. Dar, la capătul zilei, atât le-am spus eu românilor: ceva mai puţin decât Nicuşor Dan.”

Fostul candidat a mai afirmat că nu știe în ce măsură voturile obținute i s-au datorat sprijinului partidelor din coaliție sau propriei persoane. Mesajul său este adresat, în principal, celor care l-au votat „pe el, cel care a fost și este”.

Ironii la adresa interpretării votului și a discursului politic

În finalul postării, Crin Antonescu a făcut mai multe remarci ironice cu privire la percepția asupra voturilor provenite din partea PSD și a sprijinului politic direcționat către contracandidatul său, Nicușor Dan. Potrivit lui Antonescu, același electorat este etichetat diferit, în funcție de candidat:

„Dacă voturile PSD veneau spre mine, însemnau stagnare şi 'sistem'. Dacă ar merge la dl. Dan, ar fi bune, ar fi stabilitate şi mobilizare întru 'salvarea ţării'.”

El a continuat, criticând și apelurile repetate la „salvarea țării”, făcute de diverse tabere politice, care în trecut s-au aflat în opoziție directă cu partidul său:

„Dacă trebuie să mai 'salvăm' ţara, încă o dată (a câta?), cot la cot cu Băsescu, cu Pleşu, cu 'm**e PSD' în primul tur şi cu 'săriţi PSD' în turul 2, o salvăm.”