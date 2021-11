Consumă aceste alimente și vei vedea efecte nebănuite. Fac adevărate minuni asupra organismului

Sunt multe alimente care ajută din plin organismul și contribuie la o sănătate de fier. Sunt bogate în vitamina D și suplimente de calciu, iar combinația este benefică pentru a evita vulnerabilitățile fizice. Iată ce ar trebui să consumăm cât mai mult posibil:

Alimente care ar trebui să fie consumate cât mai des cu putință

1. Broccoli pentru protecția împotriva cancerului. Broccoli și alte vegetale crucifere conțin sulforafan și alți antioxidanți care ajută la protecția sănătății celulelor de la distrugerea cauzată de radicalii liberi. Iar când este vorba despre legume, crud înseamnă mai bine: studii recente au descoperit că prin fierbere se pierd nutrienți importanți.

2. Cereale integrale pentru sănătatea sistemului cardiovascular. Cerealele integrale oferă o varietate de antioxidanți și vitamine, dar și fibre care lupta împotriva nivelului ridicat de colesterol și reglează nivelul zahărul din sânge. Iar ovăzul are un antioxidand special, numit avenanthramides, care oferă o protecție în plus împotriva colesterolului.

3. Fructe de pădure pentru creier și oase. Nu doar că fructele de pădure sunt excelente pentru creșterea speranței de viață, însă pot îmbunătăți și calitatea vieții în general. Fructele de pădure conțîn o mulțime de antioxidanți care ajută la protecția împotriva radicalilor liberi, iar un anume antioxidant, antocianina, este folosită pentru funcționarea creierului și echilibrarea musculară.

4. Ciocolată neagră pentru proprietățile antiinflamatorii. Ciocolată neagră este bogată în agenți antiinflamatori precum flavonoidele, componente care au proprietăți antioxidante care ajută la prevenirea cheagurilor de sânge.

Nucile și alunele sunt bune pentru scăderea colesterolului

5. Roșii pentru prevenirea cancerului. Roșiile sunt o sursă excelență de licopen, care ajută la protecția împotriva unor tipuri de cancer, precum cel de la prostată, plămâni și stomac.

6. Sfeclă pentru un plus de betaină. Sfeclă este bogată in betaina, un component asociat cu reducerea inflamării, potrivit unor studii publicate in American Journal of Clinical Nutrition.

7. Nuci și alune pentru scăderea colesterolului. Nucile și alunele sunt surse de acid alpha-linolenic, care e un tip de grăsime omega 3, asociat cu reducerea inflamațiilor și a nivelului de colesterol, conform noi.md.