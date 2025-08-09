Social Concediul de creștere a copilului, noi reglementări. Ce acte trebuie depuse și unde







Cei care au devenit părinți și vor să beneficieze de concediu de creștere a copilului trebuie să depună un set de acte pentru acest lucru. De la adeverințe la tot felul de alte documente, care să ateste veniturile avute până la acel moment.

Există mai multe categorii de beneficiari ai acestui tip de indemnizație. În toate cazurile este vorba despre personae care au obținut venituri din diferite surse. Inclusiv cei care au lucrat pe drepturi de autor beneficiază de acest tip de concediu. Dar pentru asta este necesar să depună declarația unică și adeverință de venit de la ANAF.

De asemenea mai au nevoie de adeverința care să include venitul brut lunar. La acestea se adaugă CAS, impozitul reținut, dar și contractul pe drepturi de autor. Este nevoie și de dovada suspedării activități. Și cei care au PFA trebuie să depună declarațiile la zi de la ANAF.

La acestea se adaugă rezoluția emisă de Oficiul Registrului Comerțului privind suspendarea activității. Și o declarație pe proprie răspundere cu privire la veniturile realizate efectiv.

După ce strângeți toate aceste documente, dosarul se depune la primăria de domiciliu sau reședință. Dar și ai trebuie să aveți grijă la termene. Mai exact veți depune aceste acte cu 30 de zile înainte de suspendarea activității. Sau în cel mult 60 de zile de la încetarea concediului de maternitate. Acest concediu durează numai 42 de zile.

Pe de altă parte, dacă nu veți beneficia de concediu de maternitate, depuneți actele de la data nașterii copilului. În cazul unei adpții documentele se depun începând cu data adopției sau instituirii tutelei, dacă este cazul. În fiecare caz va fi nevoie și de alte documente pe care trebuie să le depuneți. Iar de la 1 august din indemnizația aceasta se va reține un procent de 10% reprezentând contribuția la sănătate.