Claudiu Năsui, vizat de o anchetă penală. Ce acuzații i se aduc fostului ministru

Fostul ministru al Economiei, Claudiu Năsui (USR) ar fi vizat de o anchetă penală. Un document obținut de jurnaliștii de la Antena 3 ar arăta că politicianul USR este acuzat de favorizarea infractorului, distrugere de probe și neglijență în serviciu. Claudiu Năsui ar fi trimis corpul de control să verifice activitatea mai multor firme, dar ulterior nu ar fi semnat rapoartele și nici ar fi luat vreo măsură.

Mai multe controale, nicio măsură

Potrivit sursei citate, o parte dintre acuzații ar avea legătură și cu dosarul măștilor neconforme în care sunt cercetați directorul Romarm, Gabriel Țuțu și Victor Pițurcă. Claudiu Năsui a fost chemat la audieri în calitate ca martor în acest dosar.

„Domnul Năsui este vizat de o anchetă penală şi are un dosar de urmărire penală. Este urmărit penal pentru fapte foarte grave: favorizarea infractorului, ascunderea, distrugerea sau alterarea de probe şi neglijenţă în serviciu.

Ce ştim până în acest moment este că domnul Năsui, fost ministru al Economiei, a trimis Corpul de Control în două ocazii separate la o companie din subordine, deci nu la Romarm. Putea să îl dea afară pe Ţuţu, dar nu l-a dat.

Ce s-a întâmplat cu raportul de control pe care chiar ministrul Năsui l-a cerut? Năsui a refuzat să îl semneze, deşi acest raport se pare că ar fi conţinut informaţii foarte utile. Există și un caz doi. Corpul de Control raportează şi ministrul, din nou, nu semnează. Raportul cu numărul 1370 din 23.02.2021 rămâne fără semnătură şi fără răspuns din partea ministrului. De această dată, chiar în interiorul ministerului, ar fi găsit Corpul de Control probleme. Pe cine a favorizat Năsui nesemnând şi acest al doilea document?”, a spus Mihai Gâdea în cadrul emisiunii Sinteza Zilei.

A vrut să îl demită pe Țuțu

Claudiu Năsui a dezvăluit, în urmă cu o săptămână, mai multe informații despre șeful Romarm, Gabriel Țuțu despre care a spus că este protejatul ministrului Energiei, Virgil Popescu.

Fostul ministru spune că a încercat să îl demită din funcție pe șeful Romarm. „Cât am condus ministerul Economiei am demarat procedurile de schimbare a domnului Țuțu. Evident domnul în cauză a aflat și a urmat încă o campanie de presă împotriva mea. Dar asta nu mai contează. Am apucat să schimb CA-ul Romarm cu oameni extraordinari, anunțați prin comunicat de presă, nu pe șest ca acum. Ce credeți că a urmat? Emisiuni cu „Năsui propune un bancher șef la armament”. Nu erau buni oamenii din privat care au trecut testul pieței reale.

Erau buni pensionarii speciali printre care și un fost polițist din Strehaia, omul de casă al lui Virgil Popescu, care era prin mai toate companiile de stat. Puteți să vă imaginați genul de protecție masivă pe care o avea domnul Țuțu din partea sistemului. Domnul Virgil Popescu a repus în funcție toți administratorii speciali din companiile de stat pe care îi dădusem eu afară și a oprit, evident, procedura de concediere a domnului Țuțu”, a spus Claudiu Năsui, potrivit playtech.ro.