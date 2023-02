Victor Pițurcă își apără fiul în dosarul măștilor neconforme „El încă are mintea de copil. Nu a făcut nimic”

Fostul selecționer Victor Pițurcă, dar și fiul său sunt cercetați alături de șeful Romarm și alte persoane într-un dosar care vizează producerea de mășți de protecție neconforme în perioada pandemiei. Acestea ar fi trebuit să ajungă la spitalele din subordinea Ministerului Apărării, dar nu au putut fi folosite.

Victor Pițurcă susține că este nevinovat și că nu a știu de la început că măștile vor ajunge la MapN. El își apără fiul și spune că Alex nu a făcut nimic ilegal.

„Se simte foarte rău. Ce să zică? El încă are mintea de copil. El nu a făcut nimic. Nu a luat nimic de la nimeni, nu a promis nimănui nimic. El, într-adevăr, are discuții pe WhatsApp cu ceilalți domni, dar discuții normale, fără alte implicații. Și eu regret și îi reproșez că s-a ținut de mine două săptămâni până să fiu de acord cu ceva, dar numai contractul pe care l-a făcut avocatul m-a convins într-un final să-l împrumut cu acești bani. Eu când am fost la întâlnire acolo nu se vorbea de o afacere cu MApN-ul. După câteva zile, mi-a spus Alex că MApN-ul ar fi cerut câteva produse. Deci… totul regizat”, a spus Victor Pițurcă.

Chemat din nou la audieri

Victor Pițurcă a fost chemat din nou, luni, la DNA, pentru noi audieri. Avocatul său spune că fostul selecționer va oferi o declarație anchetatorilor când i se va duce la cunoștință tot materialul probator.

„Probabil că Parchetul având acest drept discreționar a luat hotărârea că trebuie să îl cheme din nou, eventual să îi aducă la cunoștință măsura procesuală care se impunea sau să îl audieze raportat la noile elemente care au reieșit din această audiere, care a durat destul de mult.

Victor Pițurcă și-a menținut poziția și a precizat clar că își susține nevinovăția. A spus că va da o declarație la momentul în care va lua la cunoștință tot materialul probator, având în vedere calitatea pe care o are acum, de inculpat. Nu ar fi o situație de negare, ci doar de respectare a unui drept procedural, dânsul urmând ca ulterior să își formuleze o apărare față de ce se întâmplă acolo”, a spus Iancu Toader, avocatul lui Victor Pițurcă, la România TV.

Cum s-a derulat afacerea

Potrivit procurorilor, prejudiciul în acest dosar este de 8.647.584 lei. Suspecții sunt acuzați că ar fi fost cumpărat mai multe utililaje neconforme de producere a măștilor de protecție. DNA a explicat și cum s-a derulat afacerea.

Operațiunea a fost coordonată de Gabriel Țuțu, șeful Romarm. Un apropiat a lui Țuțu, Andrei Hudea, ar fi fost cel care a găsit finanțatorul, pe Victor Piţurcă, prin firma fiului său, Alexandru Pițurcă. De partea logistică s-au ocupat Andrea şi Riccardo Barsanti, șefii Interarm impex. Clientul, MApN, a fost găsit de Gabriel Țuțu, potrivit documentelor DNA.

De producția măștilor sanitare ar fi trebuit să se ocupe Romarm. Gabriel Țuțu, ar fi fost anunțat înainte de semnarea contractului că utilajele comandate din China au o fiabilitate scăzută. El nu a ținut cont de aceste avertizări și a fi refuzat alte oferte.

Potrivit procurorilor DNA, contractul ar fi fost gestionat personal de Gabriel Țuțu. În documente se preciza că utilajele ar fi putut produce 8.000 de măști pe oră, încă capacitatea reală era de 4.800-7.200. Aceste informații ar fi fost cunoscute de directorul Romarm înainte de semnarea contractului.