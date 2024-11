Elon Musk face recrutări pentru departamentul încredințat de Trump. Miliardarul selectează dintre plătitorii de abonament pe X

Elon Musk își caută colaboratori cu care să populeze departamentul pe care i l-a atribuit Donald Trump. Miliardarul se va ocupa de eficientizarea activității viitoarei administrații.

Patronul Tesla a fost nominalizat în urmă cu câteva zile să conducă un departament însărcinat cu „eficacitatea guvernamentală” (DOGE). El va lucra în paralel cu omul de afaceri Vivek Ramaswamy, fondatorul unei companii farmaceutice şi investitor în domeniul biotehnologiei.

Miliardarul face recrutări pentru echipa pe care o va coordona la viitorul departament DOGE. Elon Musk a lansat un apel pe platforma X căutând candidați pe profilul său. În anunț, a precizat că nu vrea să recruteze oameni care să propună idei ci personaje care să fie de acord cu viziunea sa a succesului.

Astfel, cei care doresc să lucreze în noul departament trebuie să accepte să muncească foarte mult, să fie genial și să-i împărtășească viziunea asupra lumii.

În anunțul postat, Elon Musk a cerut ca cei interesați de un job în DOGE să-i trimită CV-urile în privat. Ulterior, el și Vivek Ramaswamy vor examina 1% dintre cei mai buni candidați.

Miliardarul mai pune o condiție, însă. Candidații care dorescă să se înscrie pentru un loc de muncă trebuie să plătească abonament la platforma X. Cu alte cuvinte doar cei care i-au virat bani în cont vor fi luați în considerare.

Preşedintele reales, Donald Trump, a anunţat că Elon Musk şi Vivek Ramaswamy vor conduce Departamentul eficienţei guvernamentale. Acesta a fost înființat special, în noua administrație pentru a-i recompensa pe cei doi susținători. Trump a precizat că activitatea celor doi se va încheia la 4 iulie 2026.

We are very grateful to the thousands of Americans who have expressed interest in helping us at DOGE. We don’t need more part-time idea generators. We need super high-IQ small-government revolutionaries willing to work 80+ hours per week on unglamorous cost-cutting. If that’s…

— Department of Government Efficiency (@DOGE) November 14, 2024