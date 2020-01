Candidatul PLUS, Vlad Voiculescu, ar fi favorit în cursa pentru Primăria Capitalei, conform unei cercetări sociologice realizate de partidul lui Dacian Cioloș. Conform cercetării, Alianța USR – PLUS ar obține cele mai multe voturi în alegerile pentru Primăria București. Informația, care a apărut pe site-ul de știri al partidului stiri.plus.ro, ar putea fi o lovitură aplicată aliaților din USR, care îl susțin pe Nicușor Dan. Sondajul PLUS a fost publicat în contextul în care, după alegerile prezidențiale, mai toată lumea își îndreaptă atenția spre Primăria București.

Dacă duminica viitoare ar avea loc alegeri la Primăria Bucureștiului, 35% dintre respondenți ar vota cu Vlad Voiculescu, dacă acesta ar candida din partea Alianței USR-PLUS. Doar 28% ar vota pentru actualul primar, Gabriela Firea, iar 23% cu Rareș Bogdan, dacă ar candida pentru PNL. Un procent de 8% dintre respondenți au răspuns că nu s-au decis cu cine să voteze, în timp ce 6% au arătat că nu ar merge la vot.

Sondajul invocat de PLUS a fost realizat în perioada 4-19 decembrie 2019 de Cult Research, prin metoda CATI (Computer Assisted Telephone Interviewing) pe un eșantion reprezentativ de 1.124 de bucureșteni cu drept de vot la alegerile locale. Marja de eroare este de +/-2,9%, la un nivel de încredere de 95%. Metoda de eșantionare folosită a fost una aleatorie simplă.

Un sondaj din august 2019, îl indică, însă, pe Nicușor Dan drept favorit la Primăria Capitalei, cu condiția ca acesta să aibă susținerea Alianței USR- PLUS. Cercetarea a fost realizată de Psyho Global Consult pe 802 persoane și a avut o marjă de eroare de 3,4%. Bucureștenii au preferat-o pe Gabriela Firea (29%), urmată de Nicusor Dan (28%), Rareș Bogdan (22%), Vlad Voiculescu (12%), Robert Turcescu (4%), și Altii (5%) . În ipoteza în care Nicușor Dan ar avea susținerea Alianței USR-PLUS, ar devansa-o pe Gabriela Firea cu 10% (de la 41%, la 31).

Menționăm că la alegerile europarlamentare din 26 mai 2019, USR-PLUS a obținut aproape 40% din voturile bucureștenilor, peste PNL – 15% și PSD – 16%. În primul tur al alegerilor prezidențiale, candidatul PNL Klaus Iohannis a câștigat alegerile în București cu aproape 32%, urmat de Dan Barna, USR, cu aproape 25% și Viorica Dăncilă, PSD, aproape 18%.

Un episod din războiul USR – PLUS

Sondajul care-l dă favorit pe Vlad Voiculescu, fostul ministru al Sănătății din Guvernul Cioloș poate fi interpretat și ca un episod din lupta internă a celor doi aliați USR și PLUS. O încercare, a celor de la PLUS, de a-i trage preșul de sub picioare lui Nicușor Dan, susținut de USR.

Competiția internă din Alianța USR-PLUS, pentru desemnarea candidatului la Primăria Capitalei, a degenerat într-un adevărat război între cei doi aliați. Mai mulți lideri ai USR, susținători ai lui Nicușor Dan, i-au atacat în ultimele luni pe Dacian Cioloș și pe cei din PLUS, încercând să-și impună favoritul, cu forța, drept candidat unic.

Pe de altă parte, PLUS a obținut un punct de vedere din partea AEP, conform căruia, Nicușor Dan nu poate fi candidatul Alianței decât dacă este membru al unuia dintre cele două partide.

A fost o lovitură extrem de dură pentru Nicușor Dan, dat fiind că acesta a refuzat să revină în USR, pretextând că din poziția de independent i-ar fi mai ușor să obțină susținerea celorlalte formațiuni anti-PSD.

Candidații nu se prea înghesuie să-și dezvăluie intențiile

Anunțul celor de la PLUS vine în contextul în care, după alegerile prezidențiale, mai toată lumea își îndreaptă atenția spre Primăria București. În ultimul timp au fost vehiculate mai multe nume de posibili candidați, dar numai o parte dintre ei și-au oficializat intențiile.

În afară de Nicușor Dan, Gabriela Firea, actualul primar al Capitalei și-a anunțat intenția de a mai obține un mandat, în vara lui 2020, din partea PSD. Firea a declarat că nu va candida pentru șefia PSD, la congresul din februarie, deoarece dorește să se concentreze pe locale.

În spațiul public au fost vehiculate și alte potențiale candidaturi, precum a actualului premier Ludovic Orban. În ultimele zile din anul trecut, fostul jurnalist și actual parlamentar PMP, Robert Turcescu, a lansat o nouă ipoteză: „Ludovic Orban, candidat la Primaria Capitalei din partea PNL si a altor partide. Cum va sună?”.

Premierul a negat, precizând că desemnarea unui candidat se va face după o analiză sociologică în care va fi măsurat chiar și Nicușor Dan.

Nici Rareș Bogdan, al cărui nume a apărut, de asemenea, pe lista potențialilor candidați nu s-a declarat interesat. A precizat că nu va candida, dar că se va implica în campania electorală. Totodată, a declarat că nu este de acord ca PNL să susțină un candidat independent, făcând referire direct la Nicușor Dan.

Traian Băsescu, europarlamentarul PMP, l-a anunțat, la un moment dat drept posibil candidat din partea partidului său, pe Theodor Paleologu. Zilele acestea, Paleologu și-a anunțat, însă, susținerea pentru Nicușor Dan.

O primărie dominată de primari de dreapta

Până la Sorin Oprescu, care a devenit primar general din poziția de independent, în 2008, Primăria București a fost condusă de reprezentanți ai partidelor de dreapta, Crin Halaicu, Victor Ciorbea, Viorel Lis și Traian Băsescu.

În aprilie 2008, Oprescu a plecat din PSD și a candidat independent, obținând mandatul în cel de-al doilea tur de scrutin din 15 iunie. A fost reales patru ani mai târziu, din primul tur, cu 54,79% (430.512 voturi), având susținerea USL (PSD-PNL) după ce l-a bătut, la mare distanță, pe afaceristul Silviu Prigoană (PDL), care a luat doar 17,12% (134.552). Oprescu a pierdut Primăria în 2015, după ce a fost arestat și trimis în judecată pentru corupție.

În 2016, Gabriela Firea a câștigat alegerile pentru Primărie, cu 42,9% (246.553 de voturi), fiind urmată de Nicușor Dan (candidatul USB) cu 30,5% din voturi. Numărul de voturi obținut de Firea a fost la jumătate față de cele ale predecesorului ei, Sorin Oprescu.

