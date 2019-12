USR riscă alianța cu PLUS pentru candidatura lui Nicușor Dan la Primărie

Promovarea candidaturii lui Nicușor Dan la Primăria București pare a fi singurul proiect politic de viitor al USR, iar pentru promovarea sa, partidul lui Dan Barna este dispus să arunce în aer inclusiv alianța cu PLUS. Clivajele sunt evidente, în ciuda eforturilor făcute de lideri, în public, de a le masca. Asumarea independentului Nicușor Dan, de către USR București și încercarea de a-l impune drept candidat al Alianței, nu este de natură să apropie cele două părți. Cu atât mai mult cu cât PLUS are propriu candidat, pe fostul ministru al Sănătății, Vlad Voiculescu.