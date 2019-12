„Greu de spus dacă va exista un candidat comun al dreptei la alegerile pentru Primăria Capitalei, având în vedere poziția USR-ului, pe de o parte, pe a PLUS-ului pe de altă parte. Eu sper că PNL-ul și PMP-ul măcar vor găsi o formulă să aibă un candidat comun și mă întreb de ce n-ar putea fi Nicușor Dan candidatul comun, atrăgând și parte din USR”, a declarat Traian Băsescu, luni seara, la Digi24.

„Nu văd un candidat, altul decât Nicușor Dan, care să fie și afirmat ca un candidat pentru București. La Nicușor Dan te aștepți să candideze indiferent în ce condiții, ca independent… – și îl consider îndreptățit, omul ăsta de mai bine de 15 ani și-a făcut… viața lui politică este legată de București. Or, și-a construit momentul când el va putea să candideze. Nu-i poate cere nimeni: uite, ne-ncurci, Nicușor Dan, stai tu acasă, că avem noi niște candidați, cum am mai pus niște trăsnăi de candidați la București; moral, nimeni nu-i poate cere lui Nicușor Dan să stea acasă”, a mai spus Traian Băsescu.

De altă părere este prim-vicepreședintele PNL Rareș Bogdan: „Eu nu voi candida, dar în schimb voi fi implicat în campanie. La București, Nicușor Dan trebuie să intre în PNL. Altfel, mă voi opune susținerii unui independent. Îmi doresc un candidat care s-o bată sută la sută, din primul tur, pe Gabriela Firea.” a spus Rareș Bogdan la România TV.

