Liderul PSD a precizat că există o singură problemă, care va fi clarificată, în perioada următoare de juriștii partidului, dacă viitorul congres va fi extraordinar sau ordinar.

Liderii PSD s-au întrunit pentru în Biroul Permanent Național, ocazie cu care au adoptat mai multe decizii organizatorice, în perspectiva alegerii viitoarei structuri de conducere.

„Congresul este clar stabilit până pe data de 29 februarie, această dată nu va fi depăşită. Am stabilit o formulă de calcul a delegaţiilor şi, până săptămâna viitoare, va fi înaintată BPN în forma supusă votului CEx. Am decis ca viitorul CEx să aibă invitaţi şi toţi primarii de mari municipii şi preşedinţii de CJ, şi nu în ultimul rând am luat în discuţie dacă Congresul este unul extraordinar sau ordinar. Aşteptăm şi un punct de vedere al juriştilor şi, în funcţie de acest punct de vedere, vom hotărî cum va fi Congresul din februarie”, a declarat Marcel Ciolacu.

BPN a mai decis ca la reuniunile CEx. să fie invitați și primarii de mari municipii şi preşedinţii de Consilii judeţene ai partidului.

Gabriela Firea se mulțumește cu locul 2 în PSD

În contextul alegerii viitoarei alegeri a PSD, Primarul General al Capitalei, Gabriela Firea, a declarat a exclus o candidatură la șefia PSD, precizând că se va mulțumi doar cu Organizaţia Bucureşti. Primarul General a făcut aceste precizări după ce și-a anunțat intenția de a candida pentru un al doilea mandat la Primărie, din partea PSD.

„Da, da, în această perioadă sunt alegeri la sectoare şi vom programa şi pentru Bucureşti. Da, cu siguranţă”, a spus Firea, întrebată dacă va candida la şefia organizaţiei Bucureşti.

Firea ia în calcul, la congresul din februarie, o candidatură pentru una din pozițiile secunde din conducerea PSD. Ea a declarat că urmează să aleagă între funcţia de preşedinte executiv sau de secretar general. Potrivit spuselor sale, dacă candida, ea și-ar dori să facă parte dintr-o echipă, alături de candidatul la șefia partidului.

PSD nu vrea anticipate, dar nu exclude moțiunea de cenzură

În plan politic, PSD se pronunță împotriva alegerilor anticipate, precizând că acestea se fac doar în condițiile în care există o criză politică. Marcel Ciolacu a precizat nu sunt motive pentru a fi declanșate anticipatele, având în vedere că există un Parlament ales, un Guvern în funcție și un președinte. Ciolacu amenință, însă, că PSD va depune moțiune de cenzură, idee susținută și de UDMR, dacă Guvernul își va angaja răspunderea pe alegerea primarilor în două tururi.

În schimb, PMP și Alianța USR – PLUS îi cer premierului Orban să emită o OUG sau să-și asume răspunderea pe o asemenea lege, având în vedere că PSD încearcă s-o oprească în Parlament. PMP a reclamat, într-un comunicat de presă, că PSD și UDMR au blocat introducerea în dezbaterea a inițiativelor legislative ce vizează alegerea primarilor în două tururi şi reducerea numărului de parlamentari la 300.

