Social

Cine este antreprenorul român, găsit mort în zona Giampereto din Italia. Dispăruse de două săptămâni

Comentează știrea
Cine este antreprenorul român, găsit mort în zona Giampereto din Italia. Dispăruse de două săptămâniSursa foto: Facebook/Sergiu Cătălin Cosoiu
Din cuprinsul articolului

Un român în vârstă de 46 de ani, care locuia în San Severino, provincia Macerata, regiunea Marche, a fost descoperit mort sâmbătă dimineața, 7 februarie, în zona montană Giampereto din Sarnano. Acesta dispăruse de acasă pe 23 ianuarie, iar trupul său a fost găsit la aproximativ două săptămâni după dispariție.

Sergiu Cătălin Cosoiu, antreprenor în construcții, a fost găsit de trei tineri care făceau drumeții pe traseul „Tre Santi”, între Sarnano și Pintura di Bolognola, la altitudinea de circa 1.200 de metri, în apropierea unei cascade. Martorii au alertat imediat autoritățile. Bărbatul este din Brașov și are doi copii.

La locul incidentului au ajuns pompieri de la detașamentul Tolentino, specialiști SAF (Speleo Alpino Fluviale) din Macerata și tehnicieni de la serviciul de salvare alpină și speologică. Echipajul medical 118 a confirmat decesul, iar carabinierii locali au efectuat cercetările necesare.

Când a fost văzut ultima dată Sergiu Cătălin Cosoiu

Sergiu Cătălin Cosoiu

Sursa foto: Facebook/Sergiu Cătălin Cosoiu

Ultima informație despre bărbat datează din 23 ianuarie, când acesta ar fi fost văzut la refugiul din Pintura, unde ar fi cumpărat un sandviș. Familia a depus sesizarea privind dispariția a doua zi, pe 24 ianuarie. Conform informațiilor obținute, Cosoiu intenționa să facă o drumeție prin pădure.

Orașul-fantomă care arde de peste 50 de ani 
Orașul-fantomă care arde de peste 50 de ani 
Întâlnirea Simion - Trainor - Sprânceană la București, surprinsă în imagini. Discuțiile de la resturant
Întâlnirea Simion - Trainor - Sprânceană la București, surprinsă în imagini. Discuțiile de la resturant

Potrivit corriereadriatico.it, anchetatorii iau în calcul două scenarii: o posibilă cădere accidentală, bărbatul fiind găsit la baza unei stânci de 40–50 de metri, sau un incident medical brusc care ar fi provocat prăbușirea.

Zona unde a fost găsit este dificil de accesat, iar salvatorii au avut nevoie de peste o oră pentru a ajunge la locul tragediei. Corpul nu prezenta urme de atacuri de animale, iar starea sa a fost conservată de temperaturile scăzute și zăpadă.

1
Ne puteți urmări și pe Google News

Stiri calde

12:15 - Orașul-fantomă care arde de peste 50 de ani 
12:06 - Discursul lui Sprânceană despre Visa Waiwer, criticat: În politica externă nu există salvatori de moment și nici deci...
11:58 - Costi Ioniță: Muzica creată de AI îți omoară neuronii
11:51 - Medicii legișți, uimiți după autopsia unui bărbat. O formă ciudată, găsită în inima sa
11:43 - Întâlnirea Simion - Trainor - Sprânceană la București, surprinsă în imagini. Discuțiile de la resturant
11:30 - Iarna lovește din nou: Ninsori abundente, viscol și polei în următoarele zile

HAI România!

Acord sau război? Trump testează limitele Iranului
Acord sau război? Trump testează limitele Iranului
Maria Bălan, Mata Hari de România: Femeia care a păcălit un imperiu și a dansat cu moartea 🕵️‍♀️🇷🇴
Maria Bălan, Mata Hari de România: Femeia care a păcălit un imperiu și a dansat cu moartea 🕵️‍♀️🇷🇴
Scandal la Antena 3 între Mirel Curea și Mugur Ciuvică, rapoarte din SUA și noua gafă a lui Țoiu
Scandal la Antena 3 între Mirel Curea și Mugur Ciuvică, rapoarte din SUA și noua gafă a lui Țoiu

Proiecte speciale