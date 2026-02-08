Cine este antreprenorul român, găsit mort în zona Giampereto din Italia. Dispăruse de două săptămâni

Din cuprinsul articolului Când a fost văzut ultima dată Sergiu Cătălin Cosoiu

Un român în vârstă de 46 de ani, care locuia în San Severino, provincia Macerata, regiunea Marche, a fost descoperit mort sâmbătă dimineața, 7 februarie, în zona montană Giampereto din Sarnano. Acesta dispăruse de acasă pe 23 ianuarie, iar trupul său a fost găsit la aproximativ două săptămâni după dispariție.

Sergiu Cătălin Cosoiu, antreprenor în construcții, a fost găsit de trei tineri care făceau drumeții pe traseul „Tre Santi”, între Sarnano și Pintura di Bolognola, la altitudinea de circa 1.200 de metri, în apropierea unei cascade. Martorii au alertat imediat autoritățile. Bărbatul este din Brașov și are doi copii.

La locul incidentului au ajuns pompieri de la detașamentul Tolentino, specialiști SAF (Speleo Alpino Fluviale) din Macerata și tehnicieni de la serviciul de salvare alpină și speologică. Echipajul medical 118 a confirmat decesul, iar carabinierii locali au efectuat cercetările necesare.

Ultima informație despre bărbat datează din 23 ianuarie, când acesta ar fi fost văzut la refugiul din Pintura, unde ar fi cumpărat un sandviș. Familia a depus sesizarea privind dispariția a doua zi, pe 24 ianuarie. Conform informațiilor obținute, Cosoiu intenționa să facă o drumeție prin pădure.

Potrivit corriereadriatico.it, anchetatorii iau în calcul două scenarii: o posibilă cădere accidentală, bărbatul fiind găsit la baza unei stânci de 40–50 de metri, sau un incident medical brusc care ar fi provocat prăbușirea.

Zona unde a fost găsit este dificil de accesat, iar salvatorii au avut nevoie de peste o oră pentru a ajunge la locul tragediei. Corpul nu prezenta urme de atacuri de animale, iar starea sa a fost conservată de temperaturile scăzute și zăpadă.