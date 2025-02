Justitie Chişinăul a cerut socoteală Rusiei pentru refuzul de a-l extrăda pe Ilan Şor. Moscova nu se grăbeşte cu explicaţiile







Republica Moldova. Autoritățile de la Chişinău au solicitat explicații suplimentare și așteaptă să afle temeiul refuzului privind extrădarea lui Ilan Șor.

Ministra Justiției, Veronica Mihailov-Moraru, a declarat în cadrul unei emisiuni televizate că Federația Rusă a respins cererea Republicii Moldova de extrădare a politicianului fugar Ilan Șor. Fără să explice motivele.

În aşteptarea explicaţiilor de la Moscova despre Ilan Şor

Veronica Mihailov-Moraru a comunicat că a trimis o cerere Kremlinului în care a solicitat explicaţii privind refuzul de a-l extrăda pe Ilan Şor.

„În momentul în care am aflat că acesta s-ar afla pe teritoriul Federației Ruse, am înaintat o cerere, la care am primit un refuz fără nicio motivare.

Am solicitat explicații suplimentare și urmează să vedem care este temeiul refuzului” a explicat Veronica Mihailov-Moraru.

Ilan Șor a făcut jocul Kremlinului la alegerile prezidenţiale

Kremlinul a creat un centru operațional de comandă pentru compromiterea referendumului republican și a alegerilor prezidențiale.

Acesta era coordonat de oligarhul fugar Ilan Șor, care a beneficiat de bani uriași din partea Kremlinului. Precum și de resurse umane, logistice și tehnice, potrivit șefului Serviciului de Informații și Securitate (SIS), Alexandru Musteață.

Președinta Maia Sandu, reprezentanții poliției și parchetului din Republica Moldova l-au acuzat pe Ilan Șor că a organizat și finanțat, din bani rusești, o operațiune masivă prin care ar fi cumpărat circa 300.000 de voturi ale cetățenilor moldoveni.

Ilan Șor condamnat definitiv la 15 ani de închisoare

Ilan Șor a fost condamnat definitiv, în aprilie 2023, la 15 ani de închisoare cu executare, într-un penitenciar de tip închis. Sentința a fost pronunțată de Curtea de Apel Chișinău în dosarul „frauda bancara”.

În decembrie 2024, Curtea Supremă de Justiție a respins recursul avocaților săi și a menținut hotărârea Curții de Apel. În reacție, Ilan Șor a calificat decizia drept „ilegală”, aceasta fiind luată sub “presiune politică”.

După ce a stat o perioadăî în Israel, Ilan Şor s-a refugiat la Moscova. Penalul fugar a părăsit locuinţa luxoasă din ţara natală după avansarea discuţiilor dintre Chişinău şi Israel privind extrădarea sa.