ChatGPT nu va mai arăta la fel. OpenAI introduce o nouă funcție

OpenAI a anunțat lansarea Intelligent UI, o funcție care permite modelelor ChatGPT -6 să ofere răspunsuri cu grafice, imagini, butoane și alte elemente interactive. Noua interfață ChatGPT este introdusă treptat la nivel global, mai întâi pentru abonații cu plată, iar de joi, 8 octombrie, și pentru utilizatorii planurilor Free și Go.

OpenAI schimbă modul în care ChatGPT prezintă informațiile, prin introducerea unei funcții care permite generarea unor interfețe interactive direct în conversațiile cu utilizatorii. În locul răspunsurilor alcătuite exclusiv din text, chatbotul va putea afișa reprezentări vizuale și instrumente care pot fi utilizate fără părăsirea conversației.

Noua funcție, denumită „Intelligent UI” („Interfață inteligentă”), este disponibilă pentru familia de modele GPT-6 și include „grafice, butoane care pot fi apăsate, formulare, diagrame și experiențe interactive”, potrivit informațiilor prezentate de publicația Gizmodo.

Potrivit OpenAI, elementele interactive vor apărea automat atunci când modelul consideră că acestea pot ajuta utilizatorul să înțeleagă mai ușor informațiile solicitate. Compania a prezentat mai multe exemple pentru a demonstra funcționarea noii interfețe.

Unul dintre acestea vizează explicarea mecanismului unei biciclete cu șapte viteze. În locul unei descrieri lungi, ChatGPT poate genera o imagine care prezintă componentele bicicletei, însoțită de butoane prin care utilizatorul poate afla detalii despre fiecare piesă.

Un alt exemplu prezentat de OpenAI privește pregătirea unei cine cu friptură de miel. Chatbotul poate alcătui un meniu ilustrat cu imagini pentru fiecare preparat și poate include o opțiune pentru modificarea numărului de invitați. În funcție de numărul de persoane selectat, cantitățile ingredientelor necesare sunt recalculate automat.

Imaginile care însoțesc preparatele par să fi fost realizate cu ajutorul modelului de generare vizuală dezvoltat de OpenAI.

OpenAI a explicat că noua funcție utilizează o bibliotecă de componente vizuale și interactive pe care modelele au fost antrenate să le folosească.

Sistemul va decide când este util să prezinte informațiile prin grafice, formulare sau alte elemente, în locul unui răspuns obișnuit. Pentru întrebările simple, ChatGPT va continua să ofere, în general, explicații în format text.

Utilizatorii vor putea însă să solicite în mod explicit construirea unei interfețe interactive, chiar dacă modelul nu a ales inițial această variantă.

Publicația Gizmodo observă că Intelligent UI seamănă cu „Generative Interface” („Interfață generativă”), funcția lansată de Google odată cu modelul Gemini 3, în 2025.

Aceasta a atras atenția la momentul prezentării, însă, potrivit publicației, nu pare să fi contribuit semnificativ la diferențierea Google de ceilalți competitori importanți din domeniul inteligenței artificiale. Lansarea Intelligent UI face parte dintr-o serie mai amplă de modificări prin care OpenAI introduce mai multe elemente vizuale în ChatGPT.

La începutul săptămânii, compania a anunțat și introducerea unor reclame bazate pe imagini în răspunsurile chatbotului. Publicitatea a început să fie afișată utilizatorilor europeni la sfârșitul lunii august, după ce OpenAI testase această posibilitate mai devreme în cursul anului.

OpenAI a anunțat că lansarea Intelligent UI a început miercuri, 7 octombrie, la nivel global, pentru abonații ChatGPT Plus, Pro, Business și Enterprise.

Începând de joi, 8 octombrie, funcția devine disponibilă și pentru utilizatorii planurilor Free și Go. În cazul abonamentelor Enterprise, activarea trebuie realizată de administratorul organizației.

Implementarea noii interfețe se face gradual, astfel că nu toți utilizatorii vor observa imediat modificările. Prin această actualizare, ChatGPT va putea combina răspunsurile scrise cu instrumente vizuale și interactive, fără ca utilizatorii să fie nevoiți să folosească aplicații separate pentru prezentarea informațiilor.