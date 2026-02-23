Cererea pentru decontarea cheltuielilor a trei senatori AUR a fost respinsă de Biroul Permanent al Senatului

Biroul Permanent al Senatului României a decis să respingă cererea care a fost făcută de trei senatori AUR. Politicienii cereau acoperirea cheltuielilor pentru o deplasarea din capitala SUA, Washington, programată în zilele de 4 și de 5 martie. Suma se ridica la aproximativ 45.000 de lei.

Anunțul despre această decizie a fost făcut de Mircea Abrudan, președintele Senatului. „A fost respinsă acea solicitare pentru că este un eveniment cu caracter mai degrabă privat”.

Ștefăniță Avrămescu, deputat din partea AUR, a vorbit într-o conferință de presă despre evenimentul ce se va desfășura la Washington. Haideți să lămurim. Vorbim despre un eveniment interparlamentar. La acel eveniment vor participa reprezentanți ai legislativelor din mai multe țări ale lumii.

Dacă un asemenea eveniment ar fi fost organizat de altcineva și ar fi primit invitație să meargă reprezentanți de la PSD, PNL, USR nu mai vedeau niciun fel de problemă. Dar astăzi, dacă vorbim de a participa și de a reprezenta România la o reuniune interparlamentară organizată de cineva din zona administrației Trump e o problemă. Aici, dacă sesizați ipocrizia”, a explixat Avrămescu.

În acest context, Petrișor Peiu, liderul senatorilor AUR, a anunțat că va da informații în fiecare săptămână legate de deplasările pe care le fac senatorii.

Politicianul a acuzat că ar fi vorba despre evenimente fictive, în țări exotice, bune pentru vizitat și făcut safari. Iar deplasările nu ar avea nicio bază profesională. „Voi informa în fiecare săptămână privind toate deplasările tuturor senatorilor de la toate partidele și de ce au loc. Vă voi povesti și cum merg ei în Botswana, și cum merg în Tanzania, în Africa de Sud pentru tot felul de povești imaginare”, a spus Petrișor Peiu.