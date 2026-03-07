Cererea de miei, în creștere din cauza conflictului din Orientul Mijlociu. Cât ar urma să coste carnea înainte de Paște  

Conflictul din Orientul Mijlociu a dus la creșterea prețurilor pentru crescătorii de animale care vând miei în această perioadă. Cele mai recente oferte apărute după izbucnirea războiului din Iran arată o creștere considerabilă a prețului.

Cererea de miei este în creștere pe fondul conflictului din Orientul Mijlociu, iar prețul a ajuns în prezent la 26 de lei pe kilogram. Pe grupurile de crescători de ovine, fermierii primesc informații că importatorii caută „marfă mare”, de la 27 de kilograme în sus.

„Cine are miei de vânzare țineți de preț, Mahmud Impex oferă 26 de lei pe kg, țineți de preț, se cere marfă mare de la 27 de kilograme. Este cererea mare pentru marfă mare pentru Ramadan!”, este un mesaj posta în mediul online.

Președintele Crescătorilor de Ovine „Păstorul Crișana”, Nicolae Cioranu, a confirmat că acest preț poate fi obținut în prezent. „Poate fi adevărat deoarece este foarte puțină marfă și urmează sărbătoarea de Ramadam. Eu în luna decembrie am vândut cu 16,5 lei pe kilogram. Acum nu mai am miei mari, la noi cum fată oile”, a spus Ciorana pentru agrointel.ro.

Potrivit președintelui Asociației Crescătorilor de Ovine și Caprine Moldoovis, Ionică Nechifor, cererea este în prezent ridicată, iar prețul mediu ajunge la aproximativ 23 de lei pe kilogram în viu.

„Cerere este, mieii nu ating 30 de kilogrmae în viu. O să fie o medie de 23 lei/kilogram viu. Probabil de asta se dă preț. Alegeria plătește 5,35 euro/kg în viu dus la ei; 0,80 euro cenți/kg transportul. Rămân 4,55 euro/kg în viu în țară; circa 22,5 lei/kg în viu”, a explicat Ionică Nechifor.

Deși mulți crescători de miei se orientează către export, alți fermieri păstrează animalele pentru piața internă, mai ales pentru sărbătorile pascale.

„Nu e cerere așa mare acum, prețul este de 21 de lei/kilogramul real în condițiile în care am avut una dintre cele mai grele ierni. Până azi nu am dat miei, aproximativ 65o de capete am și mizez pe Paști”, a spus crescătorul Darius Medrea din Hundedoara pentru sursa menționată.

Carnea de miel urmează și în acest an o tendință de scumpire în mai multe orașe din România. Bucățile cu os sau carcasele se vând între 50 și 70 de lei pe kilogram.

În supermarketuri există diferențe de preț între lanțurile comerciale. În unele magazine, carnea cu os ajunge la 70 de lei/kg, în timp ce în altele se vinde între 48 și 60 de lei/kg. Organele, mai puțin solicitate, costă între 25 și 40 de lei/kg. În marile orașe, prețurile variază moderat, influențate de cerere, transport și producători:

București-Ilfov : mielul în viu se vinde între 25 și 28 de lei/kg, iar carcasa între 55 și 65 de lei/kg.

: mielul în viu se vinde între 25 și 28 de lei/kg, iar carcasa între 55 și 65 de lei/kg. Constanța și Iași : mielul în viu ajunge la 22–25 de lei/kg, iar carcasa la 50–55 de lei/kg.

și : mielul în viu ajunge la 22–25 de lei/kg, iar carcasa la 50–55 de lei/kg. Craiova : printre cele mai mici prețuri, carcasa poate coborî până la 45 de lei/kg.

: printre cele mai mici prețuri, carcasa poate coborî până la 45 de lei/kg. Timișoara și Cluj-Napoca: carnea de miel depășește media națională, cu peste 60 de lei/kg pentru carcasă, în apropierea sărbătorilor.