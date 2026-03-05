Ministrul Energiei, după plafonarea prețului la gaze: Oamenii nu trebuie să facă absolut nimic

Guvernul României a adoptat joi o ordonanță de urgență prin care prețul gazelor naturale pentru consumatorii casnici rămâne plafonat, astfel încât facturile emise după 1 aprilie să nu depășească nivelul actual. Ministrul Energiei le-a transmis românilor să ignore notificările primite de la furnizorii de gaze, explicând că noua măsură menține prețul reglementat și că nu sunt necesare modificări în contracte.

Potrivit ministrului Energiei, consumatorii nu trebuie să facă niciun demers către furnizori și nu este nevoie să schimbe contractele existente. Facturile vor fi emise automat la prețul plafonat stabilit de autorități.

„Oamenii nu trebuie să facă absolut nimic. Nu trebuie să facă notificări și nu trebuie să schimbe ceva. Este suficient să aștepte și să își plătească factura atunci când aceasta va veni”, a explicat Bogdan Ivan.

Ministrul a precizat că, începând cu 1 aprilie, toate facturile vor fi calculate la același nivel stabilit de stat.

„Toate facturile începând cu 1 aprilie vor veni la acest preț reglementat care nu va depăși 0,31 lei pe kilowatt, adică prețul plafonat astăzi”.

Ordonanța de urgență adoptată de Guvern introduce o măsură tranzitorie pentru piața gazelor naturale, valabilă timp de un an, până în aprilie 2027. Autoritățile spun că decizia a fost luată pentru a limita impactul asupra consumatorilor, în contextul fluctuațiilor de pe piețele internaționale și al procesului de liberalizare a pieței gazelor din România.

„Vorbim despre o măsură luată în premieră de o țară din Uniunea Europeană, prin care asigurăm o perioadă tranzitorie de un an. În contextul conflictului din Orientul Mijlociu și al procesului de liberalizare a pieței de gaze naturale din România, Guvernul a decis astfel să evite un impact negativ asupra consumatorilor casnici”, a spus Ivan.

Ministrul Energiei a atras atenția că prețurile gazelor au crescut semnificativ în ultimele zile pe piețele internaționale, ceea ce ar fi putut genera scumpiri și pentru consumatorii români.

„În ultimele cinci zile am văzut că, la nivel internațional, prețurile gazelor naturale au crescut în medie cu aproape 70%. Dat fiind acest lucru, am stabilit un mecanism economic clar prin care prețul plătit de consumatorii români să rămână stabil”, a explicat acesta.

Pentru a menține stabilitatea prețurilor, noile prevederi stabilesc și reguli pentru producători și furnizori. Prețul de pornire pentru producători este limitat la maximum 110 lei/MWh, sub plafonul de 120 lei/MWh aplicat anterior. În același timp, sunt stabilite costuri reglementate pentru transport și distribuție, precum și o marjă maximă de profit pentru furnizori.

Ministrul Energiei a recunoscut că măsura adoptată de Guvern va reduce veniturile companiilor din sectorul energetic, însă a explicat că decizia a fost luată pentru a proteja consumatorii.

„Această măsură reduce veniturile și automat profiturile companiilor, dar sunt momente în care statul trebuie să fie extrem de precaut și să urmărească interesul celor mulți”, a afirmat Bogdan Ivan.

Oficialul a subliniat că decizia adoptată de Guvern este una fără precedent la nivel european.

„Este o dovadă clară că astăzi Guvernul României a luat o măsură care protejează consumatorii din România și care este unică până în acest moment la nivel european”.