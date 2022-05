Celebrul actor Dennis Waterman a murit: ”A plecat foarte liniștit”

Celebrul actor Dennis Waterman a murit la vârsta de 74 de ani, într-un spital din Spania. Decesul a avut loc duminică după-amiaza, iar tristul anunț a fost făcut de către familia. Potrivit acestora, actorul a avut parte de o moarte liniștită, iar soția sa Pam a fost alături de el.

„Suntem profund întristați să anunțăm că iubitul nostru Dennis a murit foarte liniștit în spitalul din Spania”, a anunțat familia lui Dennis Waterman, informează Mediafax.

„Familia vă roagă să ne respectați intimitatea în aceste momente foarte dificile”, au adăugat ei.

Cine a fost Dennis Waterman

Regretatul actor s-a născut la Londra, pe 24 februarie 1948. A absolvit studiile la Corona Theatre School și a început cariera de la o vârstă fragedă. Primul rol a fost jucat pentru pentru Children’s Film Foundation, după care, la vârsta de 12 ani, a fost invitat să se alăture Royal Shakespeare Company din Stratford.

Faima a venit încă din adolescență, cu William, adaptarea BBC a lui Just William.

În anii 1970 a a jucat rolul sergentului de poliție George Carter, alături de John Thaw, în serialul polițist The Sweeney. Serialul a fost difuzat la TV, astfel Dennis Waterman devenind una dintre cele mai cunoscute fețe de la televiziunea britanică.

Succesul său nu se oprește aici, ci a continuat cu alte roluri importante. Regretatul actor a jucat în Minder, din 1979 până în 1989, în rolul lui Terry McCann, bodyguardul și partenerul lui Arthur Daley.

Dennis Waterman a jucat în comediile On the Up și Stay Lucky, înainte de un alt rol popular și de lungă durată ca un alt detectiv Cockney în New Tricks, care a rulat din 2003 până în 2015.

Regretatul actor nu a devenit celebru doar pentru rolurile jucate în seriale, ci și pentru faptul că a cântat temele muzicale ale multor emisiuni ale sale și, ca urmare, a fost caricaturizat de David Walliams în Little Britain.

A merg în paralele cum ambele cariere, astfel că a reușit să aibă hituri numărul unu în Australia și Noua Zeelandă. De asemenea, a ajuns pe locul trei în topurile britanice cu I Could Be So Good For You, melodia tematică din Minder.

În anul 2020, Dennis Waterman a jucat ultimul său rol, în filmul ”Never Too Late”, care a fost filmat în Australia.