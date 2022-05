Scandalul de la Premiile Gopo ia amploare! Florin Zamfirescu, dezvăluiri incredibile despre ce făcea Tudor Chirilă în facultate

Reamintim că Viorica Vodă a făcut o serie de dezvăluiri pe scena Premiilor Gopo. Actrița a mărturisit că, după rolul de prostituată pe care l-a jucat în film, unii regizori și directori de teatru au „confundat-o” cu personajul său și a trecut prin experiența hărțuirii. Actrița a mărturisit că a avut nevoie de ani de psihoterapie după experiența trăită.

Tudor Chirilă a reacționat imediat: „Poate ar fi momentul să vorbim şi despre stigmatizarea studentelor care refuză să se dezbrace complet la clasă în virtutea unor exerciţii de „actorie”, făcând trimitere la profesorul Florin Zamfirescu.

Da’ probabil că ne-ar pune pe toţi la punct una care asteaptă un Ferrari de la vânătorul vieţii ei, maşina pentru care el va fi scutit de rușinoasele drumuri la Mega Image. În teatru, condiţionarea ascensiunii de favoruri sexuale e de notorietate. Dar o notorietate îngropată sub tăcere. Eu sunt actor, nu contabil şi vorbesc legat de domeniul în care activez şi ca o consecinţă a evenimentului de aseară”, a scris Tudor Chirilă pe Facebook.

Poate că e un moment bun să vorbim despre facultăţile de teatru în care profesorii de actorie fac avansuri studentelor sau în care profesori titulari la catedră se ocupă cu „pregătirea” pentru facultate. Poate ar fi momentul să vorbim şi despre stigmatizarea studentelor care refuză să se dezbrace complet la clasă în virtutea unor exerciţii de „actorie” care chipurile au rolul de a dezinhiba. (Cunosc un caz real a cărui poveste am aflat-o direct de la victima care într-un final a reuşit să schimbe şcoala)

Florin Zamfirescu a explicat că imediat după 1990, le-am propus studenților exerciții de nuditate. Nu a fost nimic obligatoriu. Toată lumea a fost de acord să încercăm. Actorul a explicat că scopul acestor exerciții a fost de a-i face pe studenți să se simtă mai bine în pielea lor, indiferent dacă poartă sau nu haine pe ei.

Au observat mai târziu că noi stăm cu spatele la așa numita scenă și când și-au exprimat nedumerirea, le-am explicat că nu facem asta pentru a-i vedea pe ei goi pe scenă, ci ca ei să se acomodeze și cu această postură care poate apărea în viața profesională. Am să adaug aici și amănuntul conform căruia Tudor Chirilă mi s-a părut că se simte foarte bine în pielea personajului și că a prelungit momentul. A ales, țin bine minte și azi, secvența dușului și purta un dialog imaginar cu mama sa. Numai că am simțit că ține prea mult și i-am cerut să-l încheie mai repede.

Era în grupă și o studentă cu o constituție mai aparte, plinuță. Am crezut că ea va spune nu, dar m-am înselat. Toată lumea a fost de acord să încercăm așa ceva! Profesorii, adică eu, Doru Ana și încă cineva care azi nu mai e nici măcar în țară, nu am privit așa numitele roluri alese de fiecare dintre ei.

Imediat după 1990, le-am propus studenților exerciții de nuditate. Am fost printre cei dintâi profesori de la Academie care am făcut asta. Le-am explicat că lucrurile se schimbaseră și că scenele de sex și în teatru, dar mai ales în film, vor fi în număr din ce în ce mai mare, fiindcă se schimbaseră și vremurile politice, și mentalitățile. Nu a fost nimic obligatoriu. Dar niciun student, în frunte cu Tudor Chirilă, nu a spus pas propunerii noastre.

Legat de Tudor Chirilă, profesorul Zamfirescu a recunoscut că e un actor cu un talent deosebit, dar că mereu a avut probleme de comportament, şi spune:

Tudor Chirilă avea mereu câte un cui. Mi s-a părut uneori un spirit revanșard. Și am să vă dau câteva exemple. La una dintre ore purtam o discuție despre viață și moarte. La un moment el a oprit totul dur, replicându-mi că nu înțelege de ce un om tânăr, la puțin peste 20 de ani, care are toată viața înainte, trebuie să vorbească despre moarte. La două, trei săptămâni după acest conflict de idei Tudor Chirilă a fost victima unui accident în urma căruia s-a ales cu un pneumotorax. A tras ceva după povestea asta, inclusiv faptul că nu și-a putut da licența la timp, amânând-o la cererea mea pentru toamnă. Nu m-am putut abține atunci și i-am reamintit despre discuția noastră pe tema despre viață și moarte.

Zece ani mai târziu, el mi-a reproșat faptul că nu i-am permis să-și dea licența la timp. O făcusem doar fiindcă boala îi întârziase foarte mult repetițiile. Chiar am crezut atunci că glumește și i-am spus ceva de genul . Apoi, cu un alt prilej, le-am cerut să se autoevalueze la modul cel mai serios cu putință pentru tot ce făcuseră în acel an de studio la actorie. Tudor a fost cel mai sever dintre toți și mi-a spus sincer că nota șapte ar fi cea care i se potrivește. Am fost de acord cu el și i-am pus exact aceeași notă. Dar lui Tudor Chirilă chestia asta nu i-a convenit și mi-a reproșat nota acordată. Care era, repet, identică cu cea propusă chiar de el! Și maică-sii îi spusesem ce notă aveam să-i acord, a adăugat Florin Zamfirescu.