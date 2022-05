Actrița Viorica Vodă, noi dezvăluiri despre ce se întâmplă în culisele teatrului și filmului românesc: ”M-a ridicat și mi-a smuls sutienul de pe mine”

Viorica Vodă a continuat seria dezvăluirilor despre ce se întâmplă în lumea teatrului și filmului românesc.. Aceasta a spus că a fost victima unei hărțuiri sexuale, agresorul fiind chiar un regizor de film.

Viorica Vodă, hărțuită de fostul său regizor

„Mi s-a întâmplat cu un regizor. Mi-a dat un număr de telefon pe scenariu. Mi-a zis să-l sun după ora 17 să-i zic ce melodie cânt. Nu l-am sunat. Filmarea a fost grea, jucam pe tren și la un moment regizorul respectiv mi-a cerut să renunț la sutien. Nu am vrut, am reacționat.

A început să urle, m-a jignit față de toată echipa. M-a ridicat și mi-a smuls sutienul de pe mine. Mi-a spus să am o scenă erotică cu colega mea. Eu m-am blocat, am început să plâng cu sughițuri, tremuram. Pentru că nu l-am sunat în privat, el a făcut asta. Fiul lui este jurnalist”, a spus Viorica Vodă, în emisiunea lui Cătălin Măruță.

România, o țară care nu sprijină victimele abuzurilor

Rușinea a fost motivul tăcerii sale, actrița afirmând că s-a temut de reacțiile opiniei publice din România, motiv pentru care a ales să păstreze secretă această nefericită ipostază în care a fost pusă.

„Noi trăim în societăți ex-comuniste. Noi ca popor nu avem această solidaritate. Nu ești pregătit la 20 de ani, venită din fundul Moldovei. Eu vin de acolo unde bărbatul e universul meu. Nu aveam cu cine să vorbesc. Nu am avut familia aici. Prietenele la vârsta aceea nu sunt foarte pregătite.

Am suferit, am plâns. Ca să faci psihoterapie sunt costuri foarte mari. Am internalizat foarte mult aceste sentimente și de fiecare dată când am fost pusă în situații, am trecut cronic prin niște stări. Oamenii judecă superficial. De cele mai multe ori, femeile sunt foarte agresive între ele”, a mărturisit Viorica Vodă.

Bărbații din lumea teatrului nu sunt de încredere, spune actrița

Actrița Viorica Vodă a participat la gala Premiilor Gopo, găzduită de Teatrul Naţional Bucureşti, context în care filmul „Filantropica” a fost celebrat la 20 de ani de la lansare. În acest film, actrița a interpretat rolul Dianei Dobrovicescu.

„Nu eram pregătită pentru tot ce a însemnat expunere şi consecinţele expunerii. Am făcut psihoterapie ani de zile pentru hărţuirea sexuală din sistem, nu din afara lui. Sunt foarte mulţi directori de teatru, regizori, care se pare că m-au confundat cu personajul, atât de credibilă am fost”, a transmis Viorica Vodă.

Acum, actrița recunoaște că nu mai poate avea încredere în bărbații din teatru, din cauza experiențelor trăite.

„Eu n-aș mai putea să cred că un om din mediul teatral este un om de casă. Cei mai mulți bărbați care m-au abordat, au fost bărbați însurați. M-au dat afară de la master pentru două eseuri pe care le-am scris pe această temă”, a mărturisit Viorica Vodă.