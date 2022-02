Surprize la Gala Premiilor Capital. Cine a fost nominalizat ”Sportivul Anului 2021”

Capital a supus la vot, iar românii au desemnat cel mai bun sportiv al anului 2021. Favoritul publicului a fost înotătorul David Popovici, copilul minune al Federației Române de Natație și Pentatlon Modern. Nu este pentru prima oară când sportivul primește o astfel de distincție. Anul trecut, înotătorul a fost declarat cel mai bun tânăr sportiv din Europa.

Pe plan sportiv, David Popovici a obținut locul 4 la Jocurile Olimpice de la Tokyo (200 m liber), dar mai apoi s-a revanșat și a terminat primul la Europenele în bazin scurt (200 m liber).

Premiate la categoria „Sportivul anului 2021” au fost și canotoarele Simona Radiș și Ancuța Bodnar, cele care au reușit să aducă singura medalie de aur a României la Jocurile Olimpice de la Tokio. Cele două sportive au fost reprezentate la Gala Premiilor Capital de Elisabeta Lipă, care este și președintele Federației Române de Canotaj.

„Îmi aduc aminte cu plăcere, cu ani în urmă, că ultima dată când am ieșit campioană olimpică am primit un premiu din partea Revistei Capital. Trăim vremuri extrem de grele, avem nevoie de susținerea dumneavoastră. Sportul se confruntă cu enorm de multe probleme. De la a fi închis în pandemie aproape 3 luni de zile, la problemele energetice. Avem săli de sport care sunt închise pentru că nu au bani să-și plătească facturile. Pot doar să mă plâng, deoarece copiii noștri au nevoie de susținere. Țara are nevoie de copii sănătoși”, a mărturisit Elisabeta Lipa marți seara.

Lista nominalizaților la categoria „Sportivul anului” continuă

Printre preferințele românilor la categoria sport a fost și Ana Maria Brânză-Popescu, spadasina de top a României. Sportiva are în palmares un titlul olimpic (în 2016 la Rio de Janeiro) și două medalii olimpice de argint (în 2008 la Beijing și în 2021 la Tokyo). La finalul anului trecut, spadasina a anunțat că se retrage din activitatea competițională.

„Este ciudat pentru un sportiv de performanță proaspăt retras din activitate să fie pe scenă. Dacă tot am ocazia, vă spun să investiți în viitorul nostru, în tinerii talentați, muncitori, care se visează campioni. Știu că sportul nu este cea mai mare problemă în România, dar ne-a demonstrat că este cel mai bun ambasador”, a mărturisit Ana Maria Brânză-Popescu marți, după ce a primit premiul.

Gimnastul Marian Drăgulescu a fost și el premiat de Revista Capital pentru activitatea sa sportivă. El este considerat cel mai bun gimnast român al tuturor timpurilor și un etalon în sportul internațional.

În continuarea listei de nominalizați ai categoriei este ciclistul Eduard Novak, în prezent ministru al Sportului. Oficialul este singurul campion paralimpic al României, reușind în 2012 să obțină media de aur în cadru jocurilor de la Londra.