„E foarte bine că munca pe care o faci poate fi apreciată și poate fi văzută. Premiile GOPO pot însemna și o publicitate pentru film, ceea ce este și normal, pentru că în momentul în care am făcut filmul am vrut să fie văzut. ”Urma” este un film pe care l-am făcut cum aș fi vrut eu să văd un film, adică pe gustul meu. Nu că e bun sau e prost, e pe gustul meu. E bine că a ieșit pentru că am avut niște vise în cariera mea de actor pe care să le îndeplinesc și unul s-a întâmplat cu premiera acestui film, chiar dacă a fost într-un an ciudat, cu pandemia și toate alea”, a povestit Dorian Boguță pentru EVZ.

VEZI GALERIE FOTO Poza 1/11

Cu o distribuție impresionantă, printre care și Irina Rădulescu, fiica regretatului Dem Rădulescu, dar și Mădălina Ghenea, filmul „Urma” a rulat destul de puțin timp în cinematografe, Boguță fiind obligat de circumstanțe să-l vândă către o platformă online unde se pot viziona o sumedenie de filme și seriale. „Filmul a intrat în cinematografe pe 6 martie și pe 10 am intrat în lockdown. Am revenit la TIFF, după care a intrat pe Netflix, după care a intrat în cinematografele. Am avut și o caravană prin țară, adică s-a văzut. Într-adevăr am fost frustrat când a fost scos din cinematografe, dar până la urmă tot ce se face, se face spre bine”, ne-a mai spus regizorul.



„Îmi doresc ca oamenii să nu se obișnuiască să se uite la filme de acasă”

Așa cum este firesc, deși dezamăgit de situație, Boguță susține că cel mai important pentru el, în calitate de regizor, este ca filmul să fie văzut de cât mai multă lume. „Netflix, ușor-ușor, se transformă în „marele ecran”. Din păcate sau din fericire, acum nu știu. Contează să fie văzut. E adevărat că actorul pe care îl vezi pe Netflix e mult mai mic, decât actorul pe care îl vezi în cinematograf. Eu îmi doresc la lumea, după anul ăsta de pandemie, să nu se obișnuiască să se uite la filme de acasă, ci să se întoarcă în cinematografe pentru că acolo este filmul”, ne-a mai declarat Dorian Boguță, care în momentul de față pregătește un alt film alături de regizorul Cristi Puiu și care speră că va rula mai mult în cinematografele românești și nu numai.

„În momentul ăsta suntem în producție cu un film de-al lui Cristi Puiu, în care eu cu Dragoș (n.r. Dragoș Bucur) suntem producători și actori. Scriu la un scenariu de lungmetraj și vom vedea ce se va întâmpla mai încolo. Lucrurile se întâmplă din fericire”.

Video: Răzvan Vălcăneanțu