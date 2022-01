Florin Zamfirescu nu mai are speranță! „Guvernele nu se mai tem de revolta populară. Înseamnă că bătălia e pierdută”

Manifestația din Amsterdam a luat o întorsătură neprevăzută. Nimeni nu se aștepta la măcelul din a doua zi din 2022. Florin Zamfirescu a mărturisit că guvernele nu sunt interesate de suferința oamenilor, iar planeta este pierdută.

„Dacă eu aș fi picat din lună și nu aș cunoaște aceste imagini aș spune că este războiul puterilor contra popoarelor. Popoarele au început să devină mai slabe și ușor de învins de către puterile conducătoare. Guvernele au ajuns atât de puternice prin tehnologie încât nu se mai tem de revolta populară. Înseamnă că bătălia e pierdută. Tehnologie poate să fie și prostie pentru că o folosești cum vrei. Socotesc că e un moment de cotitură absolută”, a declarat Florin Zamfirescu.

Omenirea va fi distrusă?

„Nu mai cred în nicio alegere pentru că nu sunt adevărate. La Uniunea Europeană nu e nimeni ales. Am auzit-o pe o parlamentară româncă vociferând extraordinar de argumentat și nu s-a schimbat nimic. (…) Toate aceste lucruri sunt dictate de undeva de sus, cine vreți, Dumnezeu, sau natura, care pornește cutremure, dar care sunt cumva dirijate cu un scop.

Ne-am înmulțit prea mult pe glob ca număr, cei care își iau sarcina să împuțineze numărul ăsta cred că ei hotărăsc, dar sunt doar instrumente. Li s-a dat posibilitatea să câștige miliarde. Oamenii, indiferent de nivel, vorbesc prostii. Cred că am ajuns la un nivel pe glob al schimbărilor, al pedepselor”, a spus actorul.

Florin Zamfirescu a ieșit în stradă

Actorul e declarat de mai multe ori că va merge la fiecare protest împotriva COVID-19. Acesta a mărturisit că disperarea l-a făcut să iasă în stradă.

„Am ieşit în stradă, pentru că, socotesc că România este un vapor eşuat. S-a ales praful de tot ce am sperat. Şi am ţipat şi ne-am bucurat acum 31 de ani. Când eram în acelaşi loc, la Piaţa Universităţii, eram în balconul Universităţii şi eram fericiţi cu toţii că ţara nu are nicio datorie.

Speram că cei care ne vor conduce or să cârmească vaporul ăsta, care astăzi este eşuat. S-a ales praful de visurile noastre, de tinereţile noastre, de copiii noştri, de urmaşii noştri, de nepoţi. S-a ales praful de români.

Acum am ieșit, pur și simplu, din disperare. Speranțe mari nu am. Sper să cadă acest Guvern. Sper că în ultima clipă să apară omul necesar la conducerea țării, pentru că toți care sunt acum la conducerea țării, sunt niște Iuda, vânduți, trădători. Cîțu a zis că românul o duce foarte bine, ce probleme aveți?”, declara actorul acum 2 luni, potrivit stiripesurse.ro