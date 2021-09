Marele actor Florin Zamfirescu dă cărțile pe față. Declarații incredibile la adresa fostei sale soții

Actrița Cătălina Mustață revine în România, după cinci ani în care a fost plecată în Statele Unite ale Americii. La auzul acestei vești, marele actor Florin Zamfirescu a făcut o serie de declarații incredibile la adresa fostei sale soții, supranumită „Regina Reclamelor” din România.

Cătălina Mustață revine în România

„În ultima vreme, am fost plecată în SUA, în Texas, unde se află soțul meu, dar va veni și el, în curând, în România. Sunt pregătită să joc la teatru, sper să nu se închidă iar”, a declarat Cătălina Mustață.

După ce a locuit alături de actualul ei soț, Mihai Avram, timp de cinci ani în Texas, actrița a declarat că se întoarce definitiv în România. Cătălina Mustață este căsătorită cu fostul ei profesor de fizică din liceu, alături de care este extrem de fericită. Actrița a făcut anunțul mariajului său, la puțin timp după ce a divorțat de Florin Zamfirescu.

„M-am măritat pe 14 martie, în Texas. E acea iubire matură şi sunt foarte fericită.”, declara actrița acum cinci ani de zile.

Marele actor Florin Zamfirescu a dezvăluit adevăratul motiv pentru care cei doi artiști nu s-au mai putut înțelege.

Florin Zamfirescu, cuvinte dure la adresa fostei soții

Actorul a avut cuvinte dure de spus la adresa Cătălinei Mustață, pe care a acuzat-o de faptul că ar fi avut probleme cu alcoolul, acesta fiind principalul motiv pentru care ar fi ajuns la divorț.

„Eu am lăsat loc de ”Bună ziua!”, ea nu. Ce relație să mai am cu ea, dacă nici la salut nu răspunde? Îl știu pe soțul Cătălinei, l-am cunoscut personal, este un băiat de toată isprava. Ea însă este o canarie. Sub aspect de domnișoară frumoasă, simpatică și manierată, ea nu e deloc așa. Este prietenă cu paharul, motiv pentru care noi ne-am și despărțit.

Ea tot așa a și rămas. Îi plăcea să consume alcool și să facă atât de urât cum n-a crezut nimeni că o femeie poate să facă. Au trecut 10 ani de când ne-am despărțit, n-am zis asta niciodată. Nici n-am lipsă de relație cu ea, n-am nevoie. Am o relație minunată cu actuala parteneră de viață, îmi pare rău că nu am avut-o de mai mult timp.”, a declarat actorul Florin Zamfirescu, potrivit playtech.ro.