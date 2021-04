Florin Zamfirescu ia zilnic un pumn de medicamente. A pățit-o în urmă cu câțiva ani: i-a pocnit aorta. Este și motivul pentru care a renunțat trecut la teatru și la studenți. Dar este activ pe rețele de socializare, iar foștii săi studenți îi urmăresc toate postările.

Are noroc că soția sa, Daciana, este medic. „Am de toate: tensiune oscilantă care mi-a făcut fisura de aortă și care m-a pus în pericol grav. Puteam să mor. Era așa, pe muchie! Deci, tensiunea oscilantă pe care trebuie să o țin în frâu pentru că nu se mai poate vindeca. Am diabet gradul II. Am avut cândva, când eram rector, un atac de panică foarte grav. M-a adus în situația de a lua zilnic, pe viață, o anume pastilă ca să mă simt normal, să fiu normal.

Ah, mai sunt unele care nici nu le știam numele, nici acum nu știu să spun. Deci, am destule, care se țin în frâu. Am întrebat-o pe nevastă-mea: «Bă, da’ dacă nu mai iau eu pastilele astea? Că m-am săturat să tot iau zilnic». Zice: «Cam într-o săptămână mori».

Dar, stările pe care le capăt neluând aceste pastile, prin care am trecut, sunt atât de groaznice, că nu le doresc nici dușmanilor dușmanilor mei”, a povestit Florin Zamfirescu, la Antena Stars. Actorul Florin Zamfirescu este tratat acasă, de soție Florin Zamfirescu reuşeşte să le ţină sub control, cu ajutorul soţiei sale, Daciana, care este medic de familie.

Actorul spune că vrea să ajungă până la 100 de ani

”Eu spun că sunt foarte norocos. Regretul meu e că nu am întâlnit-o pe Daciana cu 20 de ani înainte. Eu știu demult că nu e nimic întâmplător! Domne, nu e nimic întâmplător”, a mai povestit Florin Zamfirescu la Antena Stars. „Daciana este medic de familie. Ea are grijă de mine. Iau vreo 18 pastile pe zi, sunt cam multe, dar dacă nu le iau o săptămână, mor! Aşa mi-a spus doctorul. Le iau, sunt bine acum, verde. Să trăiesc 100 de ani!‘, a declarat marele actor, l Antena Stars.

