Doliu în cinematografie. A murit un cunoscut actor din serialul Friends

Anunțul trist a fost făcut de actrița Bridget Everett, cea care a jucat alături de Mike Hagerty în serialul „Somebody, Somewhere”.

Cu mare tristețe, familia lui Michael G. Hagerty i-a anunţat moartea ieri la Los Angeles. Un actor iubit, dragostea lui pentru orașul natal, Chicago, și pentru familia sa a fost piatra de temelie a vieții sale. L-am iubit pe Mike din momentul în care l-am cunoscut. Era atât de special. Cald, amuzant. Suntem devastați că a murit. Mike a fost adorat de întreaga distribuție și echipa din Somebody Somewhere. Gândurile noastre sunt la soția și familia lui, a scris Bridget Everett pe contul său de Instagram.

Sarah Jessica Parker, cunoscută pentru rolul lui Carrie Bradshaw în Sex And The City, i-a adus și ea un ultim omagiu. Actrița a postat un mesaj emoționant pe contul de socializare.

Îmi sfâșie inima. L-am admirat ani de zile, este postarea făcută de Sarah Jessica Parker.

Cine a fost Mike Hagerty

Mike Hagerty şi-a început cariera la Hollywood în anul 1973 cu spectacolul The Timber Tramps. În anul 1986 s-a făcut remarcat în rolurile interpretate în Cheers și Crime Story.

De asemenea, actorul a avut un rol memorabil ca cel mai bun prieten al lui Kurt Russell în comedia lui Goldie Hawn, Overboard, în 1987. A continuat cu roluri în Married… With Children în 1987, Family Ties în 1988 și Murphy Brown în 1989. Rolul care l-a făcut însă celebru a fost cel din serialul anilor ’90, Friends. În celebra serie, Hagerty l-a interpretat pe administratorul Treeger.

De-a lungul anilor acesta a mai apărut în seriale precum The Wayans Bros. ,Curb Your Enthusiasm, Grey’s Anatomy, Community, Shameless, ER, The Wonder Years şi Brooklyn Nine-Nine. De asemenea, a jucat în numeroase filme, printre care Dick Tracy, Wayne’s World, Speed ​​2: Cruise Control şi Austin Powers: The Spy Who Shagged Me.