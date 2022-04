Topul celor mai urâți actori de la Hollywood. Au crezut că n-au șanse, dar au fost admirați de toată planeta

Actorii de la Hollywood au un șarm aparte, iar fanele se grăbesc să vizioneze filmele în care apar. Brad Pitt sau Bradley Cooper sunt doar doi din artiștii de care femeile sunt îndrăgostite până peste cap. Cu toate astea, multe vedete neatrăgătoare s-au bucurat de faimă și succes. Topul celor mai urâți actori îți arată că este vorba despre ambiție și talent, nu doar despre aspect. Printre ei se numără:

1. Steve Buscemi

Un om de bază la Hollywood de aproape 30 de ani, Steve Buscemi este faimos pentru că a jucat ciudățenii, ciudați, gangsteri și alte personaje colorate. Acesta este considerat cel mai urât actor, dar asta nu l-a impedicat să joace în „The Big Lebowski” și „Reservoir Dogs”.

De când a început să joace rolul lui Enoch „Nucky” Thompson în drama de succes de pe cablu, Buscemi a câștigat premiile Globul de Aur și Screen Actors Guild și a fost nominalizat la Primetime Emmy. Acesta nu s-a mulțumit doar cu actoria și a trecut la regie.

A regizat filme precum „Lonesome Jim” și „Interview”, dar și episoade pentru emisiuni de televiziune precum „Oz”, „30 Rock” sau chiar 4 episoade din „The Sopranos”.

2. Phillip Seymour Hoffman

Înainte de moartea sa tragică, la începutul anului 2014, Hoffman și-a consolidat reputația de actor dramatic puternic, cu roluri în „Boogie Nights”, „Magnolia”, „Almost Famous” și „Cold Mountain”.

Acesta a început să joace la 24 de ani, dar a avut nevoie de ani întregi pentru a se face cunoscut. Aspectul fizic nu l-a ajutat, dar a reușit să câștige premiul Oscar pentru cel mai bun actor pentru interpretarea lui Truman Capote.

Hoffman nu a refuzat nici măcar un rol și a fost considerat cel mai ambițios actor al generației sale. Deși „Capote” a fost singura victorie a lui Hoffman la Premiile Oscar, acesta fusese nominalizat pentru cel mai bun actor în rol secundar în 2008, 2009 și 2013. A mai primit și alte oferte avantajoase înainte să își piardă viața.

3. Rowan Atkinson

Atkinson s-a făcut remarcat prin rolul din filmele Mr. Bean, dar artistul a muncit pentru peste 50 de filme și emisiuni de televiziune în ultimii 30 de ani, inclusiv „Love Actually”, „Johnny English” și „Hot Shots Part Deux”.

Acesta nu a fost considerat niciodată bărbatul fatal, dar oamenii l-au numit maestrul fețelor amuzante. Actorul a reușit să iasă din „tipul” său tipic în mediul de animație atunci când și-a împrumutat vocea pentru rolul lui Zazu, cornul încordat din „The Lion King” de la Disney.

4. Christopher Walken

Pe IMDB, Walken este descris ca fiind un „actor principal și secundar cu aspect nervos”. Artistul a știut că nu va putea juca niciodată roluri de prinți sau băieți cuminți și s-a folosit de aspectul său atipic.

Acesta a apărut în peste 100 de emisiuni de televiziune și filme, toate filmele sale cumulate având încasări de peste 1 miliard de dolari. A dovedit că nu este vorba despre un aspect atrăgător.

Walken s-a făcut remarcat în „The Dogs of War”, „Seven Psychopaths”, „Catch Me If You Can” și „Pulp Fiction”. În 1979, el a castigat premiul Oscar pentru cel mai bun actor în rol secundar pentru interpretarea sa din „The Deer Hunter”. El a mai fost nominalizat o dată în 2003 la aceeași categorie pentru „Catch Me If You Can”, potrivit boxofficescoop.com.