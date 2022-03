Tragedie uriaşă în lumea filmului! Un celebru actor s-a stins din viață la doar 65 de ani. A scris istorie cu rolurile sale

Celebrul actor Ned Eisenberg a murit duminică, la locuința sa din New York, la vârsta de 65 de ani. Vestea tristă a fost confirmată de agenții săi de la Nicolosi & Co.

Ned Eisenberg s-a luptat cu două forme de cancer, colangiocarcinom și melanom ocular. Soția lui Eisenberg, Patricia, a declarat pentru People că acesta „a luptat cu curaj” cu cele două diagnostice de cancer.

„Așa cum ar spune Ned, a fost atacat de doi asasini foarte rari – colangiocarcinomul și melanomul ocular.

Pe parcursul a doi ani, el a luptat cu curaj împotriva cancerelor în privat, continuând să lucreze în showbiz pentru a se asigura că asigurarea medicală a plătit pentru el și familia sa”, a declarat soție celebrului actor.

Ned Eisenberg a fost o persoană extrem de apreciată, mulți având doar cuvinte de laudă la adresa lui, după ce a murit. Printre aceștia se numără și bunul său prieten, Craig Dorfman, care a mărturisit că „a fost unul dintre cei mai amabili și mai talentați actori cu care am lucrat vreodată”, adăugând: „Ne va lipsi”.

Ned Eisenberg, o carieră plină de succes

Celebrul actor s-a născut în Bronx și a debutat în carieră la teatru, cu un rol în Brighton Beach Memoirs, de Neil Simon. Talentul său a fost remarcat și a reușit să obțină un alt rol, într-o producție de pe Broadway a spectacolului The Green Bird. Ulterior a început să fie din ce în ce mai cunoscut și să apară și în alte producții celebre.

Eisenberg a avut un rol recurent în serialul Law & Order: Special Victims Unit în rolul lui Roger Kressler, având apariții în serial între 1999 – 2019. Unele dintre aparițiile sale anterioare în serialul de succes au fost creditate ca Klein Rothberg și Jerry Kleinert, dar el a jucat și alte personaje în emisiuni separate din cadrul francizei.

Un rol principal l-a avut și în serialul The Fanelli Boys, unde i-a dat viață lui Anthony Fanelli. Cele mai recente apariții ale sale au fost în The Marvelous Mrs. Maisel, Mare of Easttown, Little Voice, The Good Wife, Person of Interest, 30 Rock și White Collar.