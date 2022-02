Mărturie incredibilă a unei vedete PRO TV! Nimeni nu s-ar fi gândit ce a păţit actorul din Las Fierbinţi. „Ești lipsit total de orice fel de libertate”

Mihai Mărgineanu este cunoscut pentru piesele sale cu un mesaj puternic, dar și pentru rolul lui Ardiles din serialul ”Las Fierbinți”. Vedeta a povestit cum a ajuns să se bucure de succesul de azi.

„Dragoș Buliga avea nevoie de muzica originală pentru pilotul pe care îl pregătea. M-a chemat la o întâlnire, pe care eu o credeam a fi una legată de bere și alte activități libere, și mi-a propus să fac muzica pentru proiectul la care se gândea. Proiect care nu avea susținere din partea niciunui „boss”, „șef mai mare”, așa că prestațiile urmau a NU fi plătite. Dar, pentru că este un mare „dar, din echipa care mergea la drum, TOT GRATIS, făceau parte Bobo, Leonid, Rait, Tinca, Costi, Mălăele, așa că am zis imediat DA.

Treaba mea era să asigur coloana muzicală și să apar în anumite momente cu o chitară în mână, să cânt live niște cântecele pe care le compuneam strict pentru momentele alea. Orice om normal are erecție intelectuală când aude așa ceva. Așa că am profitat de momentul creat și l-am rugat pe Dragoș să îmi regizeze un videoclip, cu aceeași echipă, pentru cântecul „Melci, scoici, raci. Acesta urma să fie promo pentru un eventual spectacol pe care l-am putea lega cu filmul (care încă nu avea un nume). Un spectacol muzical! Zis și făcut! Peste un an, „Las Fierbinți s-a lansat și a rupt audiențele, eu am lansat un disc nou cu „Zaritza și am făcut un spectacol la Sala Palatului. La scurt timp, chitaristul ochelarist cu lentilă spartă a căpătat un nume și o activitate: Ardiles, hoțul satului!” ,a spus acesta.

Faima i-a furat libertatea

Cu toate că artistul are o mulțime de fani și un colectiv pe măsură, acesta a povestit că faima nu i-a adus beneficii, ci i-a răpit libertatea. Mihai Mărgineanu a declarat că este o mare prostie să visezi să ajungi vedetă.

„Vorbind strict despre echipa noastră, pot spune că la filmări toată lumea este focusată în principal pe ceea ce are de făcut. După care, apare Gigi Ifrim, care este de neoprit. Apare Mihai Rait Dragomir – timidul cu cel mai dezinvolt simț al umorului. Vine Bobo, care joacă fiecare secvență în câte două-trei moduri, iar pe mine nu mă distrează nimeni în viața asta cum mă distrează el. S-au legat niște lucruri, s-au sudat niște legături, s-au dezlegat niște legături – răutățile au dispărut total din platou și din viețile noastre. În general se râde mult. Și dacă nu se râde mult, se zâmbește măcar!”, a spus Mihai.

”Cum este să fii faimos? Și eu le zic sincer: Băi, e o tâmpenie să fii faimos, așa cum credeți voi, este o prostie, ești lipsit total de orice fel de libertate”, a încheiat artistul, potrivit Viva.