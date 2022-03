Gala Premiilor Oscar 2022. Will Smith l-a pălmuit pe Chris Rock pe scenă. Totul a pornit de la o glumă nepotrivită

Gala Premiilor Oscar 2022 a avut și momente care au stârnit rumoare. Deranjat de gluma pe care Chris Rock, gazda evenimentului, a făcut-o la adresa soției sale, Will Smith și-a ieșit din minți și l-a lovit pe comediant.

Chris Rock a făcut o aluzie la coafura deosebită pe care actrița Jada Pinkett Smith, soția lui Will Smith, o are. În acel moment, actorul s-a enervat și i-a strigat „Nu pronunţa numele soţiei mele cu gura ta nenorocită”, în timp ce se îndrepta spre scenă. A urmat apoi un moment care a luat prin surprindere pe toată lumea. Will Smith l-a pălmuit pe Chris Rock. Incidentul s-a întâmplat atunci când se prezenta Oscarul pentru “cel mai bun documentar”.

Gluma care a produs rumoare la Oscar 2022

„Jada Pinkett-Smith, abia aştept să văd G.I. Jane II”, a spus Chris Rock, făcând aluzie la faptul că soția lui Will Smith este tunsă la zero, din cauza alopeciei, o boală care duce la căderea părului. Aceasta a fost gluma care l-a scos din minți pe Will, aflat în primul rând, alături de Jada. Gluma nu a fost nici pe placul actriței, care a dat ochii peste cap la auzul cuvintelor rostite de Chris Rock.

În timp ce unii bănuiesc că întregul moment ar fi fost pus în scenă, unul dintre reporterii care erau prezenți la Gala Premiilor Oscar 2022 a mărturisit că s-a putut auzi clar când Rock a fost lovit. Mai mult decât atât, Chris Rock a reacționat și el imediat după ce a fost pălmuit.

„Oh, wow. Will Smith tocmai m-a pocnit zdravăn!”. El a continuat ulterior: „Aceasta a fost cea mai grozavă noapte din istoria televiziunii”.

După aproximativ 40 de minune de la incidentul neașteptat, Will Smith a urat din nou pe scenă, însă de data aceasta pentru a-și primi Oscarul pentru cel mai bun actor. A acceptat nominalizarea cu lacrimi în ochi și a ținut să își ceară scuze în fața colegilor săi pentru ieșirea nervoasă, însă fără să menționeze ceva de Chris Rock