Doliu în muzică! Una dintre cele mai cunoscute cântărețe a murit. Familia a anunțat tragedia. FOTO

Legenda muzicii country Naomi Judd, din duetul The Judds, a murit, a anunțat sâmbătă fiica ei Ashley Judd. Ea avea 76 de ani. Wynonna şi sora ei, Ashley, comediantă, şi-au exprimat profunda durere pe conturile lor de Instagram.

A pierdut-o pe minunata noastră mamă în urma unei afecţiuni mintale, au declarat ele, fără a oferi mai multe detalii: „Astăzi, noi, surorile, am trăit o tragedie. Ne-am pierdut frumoasa mamă din cauza bolii mintale. Suntem sfâșiate, a spus Ashley Judd într-o declarație pe Twitter.

Trăim o durere profundă și știm că, așa cum am iubit-o noi, a fost iubită de publicul ei”, se mai spune în declarație. „Suntem pe un teritoriu necunoscut”.

Wynonna Judd și Naomi Judd, The Judds, la premiile muzicale CMT 2022 de la Nashville (FOTO)

Naomi şi Wynonna Judd au format duetul The Judds la sfârşitul anilor 1970, câştigând numeroase premii, inclusiv cinci trofee Grammy.

Printre cele mai populare melodii ale duetului mamă-fiică se numără Love Can Build A Bridge, Mama He’s Crazy şi Girls Night Out.

Duetul, care s-a destrămat în 1983 însă s-a reunit de numeroase ori pentru turnee şi spectacole speciale, şi-a încetat oficial activitatea în 1991, după ce Naomi a fost diagnosticată cu hepatită C.

Mama şi fiica urmau să plece din nou în turneu în această toamnă, pentru prima dată după mai bine de un deceniu. Vineri a fost anunţată includerea The Judds în Country Music Hall of Fame, pe 1 mai, datorită contribuţiei la readucerea country la rădăcinile sale în anii 1980 prin cântece uşoare şi melodioase, influenţate de muzica folk tradiţională şi bluesul acustic şi pentru armonia sa familială.

Pe parcursul a șapte ani, The Judds a câștigat cinci premii Grammy

Şi a avut 14 single-uri nr. 1, conform Country Music Hall of Fame. The Judds au finalizat ceea ce era considerat un turneu de rămas bun în 2011, dar au anunțat la începutul acestui an un „Turneu final” cu 10 date, care era programat să înceapă în septembrie. Ele au cântat împreună în public pentru prima dată în ultimii ani la începutul acestei luni la CMT Music Awards.

Naomi Judd s-a născut Diana Ellen Judd în Kentucky în ianuarie 1946, potrivit site-ului oficial al The Judds . După nașterea celor două fiice ale sale, familia s-a mutat în Tennessee, unde Naomi Judd a lucrat ca asistentă. Până în 1980, ea a început să urmeze o carieră muzicală pentru ea și Wynonna și să aibă apariții într-un spectacol de dimineață local, scrie CNN.