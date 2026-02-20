Cele mai vândute medicamente din România. Topul este surprinzător

Cel mai vândut medicament fără prescripție în România în ultimele trei luni din 2025 a fost Nurofen, produs de compania britanică Reckitt Benckiser. Cu o cotă de piață de aproximativ 11% și vânzări estimate la 23 de milioane de euro, medicamentul s-a impus în sezonul rece, când cererea pentru tratamente împotriva răcelilor și gripei este ridicată, potrivit Marketdataforecast.com.

În ciuda performanței sale, Nurofen a înregistrat un declin de aproape 15% față de aceeași perioadă a anului precedent. Prețul unei cutii de Nurofen Răceală și Gripă (24 comprimate) se apropie de 40 de lei, dublu față de valoarea din urmă cu un deceniu.

Nurofen se ia pentru ameliorarea durerilor și reducerea febrei. Este eficient la dureri de cap, migrene și dureri musculare sau articulare. Poate fi folosit pentru crampe menstruale și dureri dentare. Formulele speciale tratează și simptomele răcelii și gripei. Substanța activă, ibuprofen, are efect antiinflamator, analgezic și antipiretic.

Pe locul secund în clasamentul vânzărilor se află produsul românesc Aspenter, fabricat de Terapia. Acesta a depășit 5% cotă de piață în T4 2025, înregistrând o creștere de 26% față de aceeași perioadă din 2024.

Aspenter este recomandat pacienților cu afecțiuni cardiovasculare – o problemă frecventă în România, unde, potrivit Eurostat, unul din patru adulți suferă de o astfel de boală, iar jumătate din decese sunt asociate acestor afecțiuni.

Lista celor mai vândute medicamente fără rețetă în ultimele trei luni din 2025 include nume precum Parasinus, Antinevralgic, Essentiale, No Spa, Fervex, Theraflu, Magnerot, Lagosa, Tantum Verde, Strepsils, Coldrex, Enterol și ACC.

Piața medicamentelor fără prescripție din România este estimată la aproximativ 900 de milioane de euro anual și a înregistrat creșteri constante în ultimii ani. Creșterea se datorează, în parte, flexibilității prețurilor, care nu sunt reglementate de stat, și libertății producătorilor de a-și ajusta strategiile comerciale.

În T4 2025, primele zece branduri OTC au generat peste 30% din vânzările totale, iar competiția s-a intensificat și pe planul marketingului, incluzând publicitatea tradițională, dar și campanii digitale.