Cele mai scumpe școli englezești, pline cu chinezi. Copiii britanici nu mai au loc

Școlile private din Regatul Unit se confruntă cu schimbări vizibile în structura elevilor și în modelul de finanțare, pe fondul creșterii numărului de elevi din China și Hong Kong și al dificultăților financiare întâmpinate de familiile britanice, potrivit publicației The Spectator.

Datele disponibile arată o creștere constantă a prezenței elevilor internaționali, în special din Asia de Est, în unele dintre cele mai cunoscute instituții de învățământ cu internat.

Mai mulți părinți britanici afirmă că nu mai pot susține costurile asociate educației private. Introducerea taxei pe valoare adăugată la taxele școlare, precum și majorările anuale peste rata inflației au redus numărul familiilor care pot opta pentru acest tip de educație.

În paralel, dezvoltarea economică din China și Hong Kong, alături de interesul ridicat pentru performanța academică, a facilitat accesul familiilor din aceste regiuni la școlile britanice.

Potrivit informațiilor disponibile, aproximativ 11.000 de elevi chinezi sunt înscriși în școli independente din Regatul Unit. La Harrow School, 28% dintre elevi provin din afara Regatului Unit, în timp ce la Roedean School procentul ajunge la 40%.

Unii elevi declară că „chineza a devenit limba dominantă pe coridoare și în cămine”, iar alții spun că sunt „printre puținii copii englezi din școală”.

Instituțiile de învățământ au dezvoltat strategii dedicate atragerii elevilor din Asia. Mai multe școli colaborează cu agenți educaționali și platforme de recrutare pentru a facilita înscrierea elevilor din China și Hong Kong.

În unele cazuri, comunicarea cu potențialii candidați se realizează prin aplicații utilizate în mod curent în China.

În ultimul deceniu, peste 30 de școli private britanice au fost achiziționate de investitori chinezi. Companii precum KSI Education au cumpărat instituții mai mici, afectate de contextul economic post-pandemie.

După aceste achiziții, unele școli au beneficiat de investiții în infrastructură, precum centre IT sau facilități artistice.

Școlile independente britanice operează în prezent 115 campusuri în afara Regatului Unit, dintre care 44 se află în China. Instituții precum Dulwich College, Wellington College și Harrow au licențiat numele și identitatea vizuală către parteneri locali.

Aceste școli funcționează în conformitate cu reglementările chineze, care impun predarea curriculumului național și respectarea cerințelor stabilite de autorități.

Școlile străine din China trebuie să funcționeze în parteneriat cu entități locale și să accepte supravegherea oficială. Deși pot oferi programe internaționale precum IGCSE sau International Baccalaureate, acestea sunt obligate să predea istoria Chinei conform programei aprobate și să evite subiecte politice sensibile.

În acest context, Westminster School a renunțat la planurile de extindere în China, după introducerea unor reguli care limitau utilizarea manualelor și programelor educaționale străine.

Fostul ministru al securității, Tom Tugendhat, a declarat: „Realitatea tristă este că spațiul pentru schimburi culturale se restrânge în China lui Xi”.

Extinderea prezenței chineze în sectorul educației private britanice are loc într-un cadru legal care permite investițiile externe și recrutarea internațională.

Potrivit unor oficiali britanici, sistemul educațional este „o țintă evidentă pentru influență” și „ar trebui protejat în mod corespunzător”.

În același timp, consultanți din China au recunoscut că investițiile vizează „achiziționarea de școli aflate în dificultate și utilizarea brandului acestora pe piața chineză”.