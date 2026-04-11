International

OpenAI oprește proiectul Stargate din Marea Britanie. Cât de tare s-a stricat relația SUA-Marea Britanie

Comentează știrea
Din cuprinsul articolului

Compania americană OpenAI a decis să suspende temporar dezvoltarea proiectului Stargate din Regatul Unit, o investiție majoră în infrastructura de inteligență artificială, potrivit agenției Reuters.

Decizia reflectă dificultăți economice și de reglementare, care indică presiunea costurilor energetice și lipsa unui cadru legislativ clar pentru dezvoltarea AI.

OpenAI, un proiect de amploare pentru infrastructura AI

Proiectul Stargate fusese conceput ca o investiție strategică în dezvoltarea unor centre de date de mare capacitate, necesare pentru antrenarea și rularea modelelor avansate de inteligență artificială.

Planurile inițiale prevedeau instalarea a mii de procesoare grafice (GPU), în colaborare cu Nvidia și Nscale, cu scopul de a crea o infrastructură locală capabilă să susțină aplicații complexe.

Șefii băncilor americane, chemați de urgență la Washington. Un model AI dezvăluie riscuri cibernetice majore
Wi-Fi 7 promite viteze record, dar performanța reală rămâne limitată de condițiile din locuințe și de legile fizicii
Potrivit relatărilor Reuters, proiectul era parte a unei inițiative mai largi de consolidare a capacităților AI în Regatul Unit și ar fi permis utilizarea tehnologiei în sectoare sensibile, inclusiv servicii publice și industrii reglementate.

Costurile energiei, factor decisiv în suspendare a Stargate

Unul dintre principalele motive ale deciziei îl reprezintă nivelul ridicat al prețurilor la energie în Marea Britanie. Reuters notează că aceste costuri sunt printre cele mai ridicate pentru consumatorii industriali la nivel global, ceea ce afectează direct rentabilitatea proiectelor de tip data center.

Într-o declarație citată de presa internațională, un purtător de cuvânt al OpenAI a precizat: „Continuăm să explorăm proiectul Stargate în Marea Britanie și vom merge mai departe atunci când condițiile potrivite, precum reglementările și costul energiei, vor permite investiții pe termen lung în infrastructură”.

Trump, Stargate

Trump, Stargate / sursa foto: captură video

Publicația The Times subliniază, de asemenea, că nivelul ridicat al costurilor energetice reprezintă o provocare majoră pentru atragerea investițiilor în infrastructură tehnologică de mare consum.

OpenAI, incertitudinile legislative privind drepturile de autor

Pe lângă factorii economici, cadrul de reglementare contribuie la incertitudinea proiectului. The Guardian și Reuters arată că autoritățile britanice analizează modificări ale legislației privind drepturile de autor, care ar putea afecta modul în care companiile de inteligență artificială utilizează conținutul pentru antrenarea modelelor.

Propunerile inițiale de relaxare a regulilor au fost amânate în urma opoziției venite din partea industriei creative. Potrivit The Guardian, reprezentanții acestui sector au avertizat că o astfel de schimbare ar putea permite utilizarea conținutului fără compensații și ar afecta creatorii.

Un raport rezultat în urma consultărilor publice indică faptul că majoritatea participanților nu susțin introducerea unei excepții extinse pentru utilizarea operelor protejate.

Reacții și evoluții în curs

Compania Nscale nu a oferit comentarii oficiale privind suspendarea proiectului, în timp ce Nvidia nu a răspuns solicitărilor de presă, potrivit Reuters.

Totuși, surse citate de publicațiile internaționale indică faptul că discuțiile între parteneri continuă, iar proiectul nu a fost abandonat definitiv, ci doar amânat până la îmbunătățirea condițiilor.

Importanța strategică a Stargate pentru Regatul Unit

Proiectul Stargate era considerat un element important al strategiei britanice de dezvoltare a inteligenței artificiale. Acesta a fost lansat în contextul unui memorandum de înțelegere semnat între OpenAI și guvernul britanic, care viza extinderea utilizării tehnologiilor AI în economie și sectorul public.

OpenAI

OpenAI / sursa foto: dreamstime.com

De asemenea, proiectul ar fi contribuit la dezvoltarea unor centre regionale de tehnologie și la atragerea de investiții semnificative în economia britanică.

Perspectivele proiectului Stargate

În ciuda suspendării, OpenAI a transmis că își menține interesul pentru piața britanică și intenționează să continue investițiile în cercetare și dezvoltare.

Compania a evidențiat importanța Londrei ca hub internațional pentru activitățile sale și a reiterat angajamentele privind colaborarea cu autoritățile locale.

Reluarea proiectului Stargate depinde de evoluția cadrului legislativ și de reducerea costurilor energetice, factori esențiali pentru susținerea unor investiții de amploare în infrastructura de inteligență artificială.

1
Ne puteți urmări și pe Google News

Stiri calde

09:31 - Șefii băncilor americane, chemați de urgență la Washington. Un model AI dezvăluie riscuri cibernetice majore
09:24 - Real Madrid a remizat pe teren propriu cu Girona, scor 1-1, în etapa a 31-a din LaLiga
09:17 - Wi-Fi 7 promite viteze record, dar performanța reală rămâne limitată de condițiile din locuințe și de legile fizicii
09:10 - Ce program au mall-urile din București de Paște. AFI Cotroceni, orar special pe 12 aprilie
08:59 - Paste cu sos pesto, o rețetă delicioasă de post
08:52 - OpenAI oprește proiectul Stargate din Marea Britanie. Cât de tare s-a stricat relația SUA-Marea Britanie

HAI România!

Cum a ajuns Donald Trump să declanșeze un război pe care aproape nimeni din jurul său nu îl voia?
Dan Andronic: Nu există standard pentru a dărui. Zona bună e acolo unde te simți bine
O greșeală pe care o fac mulți oameni de afaceri. Explicațiile lui Sever Voinescu
Proiecte speciale