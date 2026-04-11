Marea Britanie renunță la cedarea Insulelor Chagos, după ce Trump a numit decizia „un gest de o mare prostie”. Insulele includ baza Diego Garcia

Premierul de stânga al Marii Britanii, Keir Starmer, și-a abandonat intenția de a transfera suveranitatea asupra Insulelor Chagos către Mauritius, decizie pe care președintele american Donald Trump a numit-o „un gest de o mare prostie”, potrivit BBC.

Președintele SUA îl îndemnase pe Keir Starmer să renunțe la acest gest, dar oficialii guvernului britanic au declarat că nu abandonează complet acordul - care ar transfera suveranitatea teritoriului britanic către Mauritius - însă au epuizat timpul pentru a adopta legislația la timp.

Cu toate acestea, nu se așteaptă ca un nou proiect de lege privind Chagos să fie inclus în Discursul Regelui de la mijlocul lunii mai.

Se înțelege că Marea Britanie încă nu a primit un schimb formal de scrisori din partea SUA - o necesitate legală necesară pentru ca tratatul să fie adoptat.

Insulele Chagos - cunoscute oficial sub numele de Teritoriul Britanic din Oceanul Indian - sunt situate în Oceanul Indian, iar Marea Britanie le controlează de la începutul secolului al XIX-lea.

Acordul ar prevedea cedarea de către Regatul Unit a suveranității teritoriului către Mauritius și plata unui cost mediu de 136 de milioane de dolari pe an pentru a închiria spațiul pentru baza militară comună britanico-americană de pe cea mai mare insulă, Diego Garcia.

Un purtător de cuvânt al guvernului a declarat: „Diego Garcia este un atu militar strategic cheie atât pentru Regatul Unit, cât și pentru SUA.”

„Asigurarea securității operaționale pe termen lung este și va continua să fie prioritatea noastră - este întregul motiv al acordului.

Continuăm să credem că acordul este cea mai bună modalitate de a proteja viitorul pe termen lung al bazei, dar am spus întotdeauna că vom continua cu acordul doar dacă acesta are sprijinul SUA. Continuăm să colaborăm cu SUA și Mauritius”

Regatul Unit era în proces de adoptare a legislației pentru a consacra acordul Chagos. Proiectul de lege se afla în etapele finale ale adoptării sale, dar oficialii spun că timpul a expirat.

În februarie, guvernul a negat că acordul a fost suspendat, la doar câteva ore după ce un ministru le-a spus parlamentarilor că Regatul Unit „întrerupe” procesul de adoptare a proiectului de lege.

Acordul a fost semnat în mai 2025, dar la începutul anului 2026, Trump a criticat acordul și l-a numit un „deste de o mare prostie”.

Acordul a fost pus și mai mult sub semnul întrebării în februarie, când Trump a postat pe Truth Social un îndemn pentru Keir Starmer să nu „trădeze Diego Garcia” și a numit acordul „o pacoste pentru marele nostru aliat”.

Comentariile au venit în ciuda faptului că Departamentul de Stat al SUA și-ar fi dat acordul oficial pentru planul guvernului britanic cu o zi înainte, acuză BBC.

În același timp, mulți locuitori ai insulelor din Chagos văd acordul ca pe o trădare și vor să vadă Regatul Unit păstrându-și suveranitatea asupra insulelor, astfel încât să se poată întoarce într-o zi în patria lor.

Atât conservatorii, cât și Reform UK - care au criticat anterior aspru acordul - au salutat abandonarea acestuia.

Liderul conservator, Kemi Badenoch, a declarat: „Dacă capitularea lui Keir Starmer asupra insulelor din Chagos își va găsi acum locul cuvenit - pe grămada de cenușă a istoriei - se va datora faptului că conservatorii au condus lupta împotriva ei încă din prima zi.

Faptul că a durat atât de mult este o altă acuzație gravă la adresa unui prim-ministru care a luptat pentru a preda teritoriul suveran britanic și a plăti 35 de miliarde de lire sterline pentru a utiliza o bază militară crucială care era deja a noastră.

Spre deosebire de laburiști, vom pune întotdeauna țara noastră pe primul loc. Suntem singurul partid în care se poate avea încredere că va apăra interesele Marii Britanii în străinătate.”

Liderul Reform UK, Nigel Farage, a declarat: „Aceasta este o veste grozavă și de mult timp așteptată”.

Iar purtătorul de cuvânt al Partidului Liberal Democrat pentru afaceri externe, Calum Miller, a declarat: „Gestionarea acordului Chagos a fost complet haotică - de la începuturile sale sub conservatori până în prezent sub laburiști.